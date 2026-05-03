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इंसान क्या यहां चीख रहे हैं पेड़ भी, पानी तो चापाकल के अंदर ही है सुरक्षित, गिरिडीह में प्रदूषण की कहानी, आदिवासी युवती पूजा की जुबानी

गिरिडीह औद्योगिक इलाके के लोग पिछले दो दशक से प्रदूषण का दंश झेल रहे हैं. इससे जुड़ी अमरनाथ सिन्हा की खास रिपोर्ट.

pollution in Giridih
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 3, 2026 at 4:10 PM IST

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गिरिडीह: जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अवस्थित है औद्योगिक इलाका. बड़ा क्षेत्र है, कई गांव हैं और हजारों की आबादी यहां रहती है. दर्जनों से ज्यादा फैक्ट्रियों का संचालन होता है. छड़ (सरिया) की कई नामचीन फैक्ट्रियां भी गिरिडीह के इसी क्षेत्र में स्थित हैं. देश के अलग-अलग हिस्से से लोग यहां रोजगार के लिए पहुंचते हैं लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से समृद्ध इस इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी आम लोगों की तरह नहीं है.

यहां के लोग घुट-घुट कर जी रहे हैं. यहां के लोग प्रदूषण के रूप में एक ऐसा धीमा जहर ले रहे हैं जो धीरे-धीरे उन्हें खोखला कर रहा है. अभी हाल के कुछेक वर्षों में प्रदूषण के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त गोलबंदी की है. लोग एकजुट हुए हैं. यहां रहने वाले लोगों का यही कहना है उन्हें दिक्कत सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण से है.

जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (Etv Bharat)

नई फैक्ट्री का खुलेआम विरोध

प्रदूषण के कारण ही अब लोग यहां नई फैक्ट्री नहीं चाहते हैं. पिछले डेढ़ वर्ष के दरमियान यहां के लोगों ने नई फैक्ट्री (लौह फैक्ट्री) के लिए आयोजित जन सुनवाई में खुलकर अपना विरोध जताया है. अभी 27 अप्रैल को भी भोरंगडीहा-विस्वासडीह इलाके के लिए प्रस्तावित फैक्ट्री के खुलने का विरोध हुआ. यहां झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जनसुनवाई (लोक सुनवाई) में लोगों ने खुलकर अपनी बातें रखी. इस दौरान वक्ताओं में से एक थी पूजा मुर्मू.

पूजा ने यहां न सिर्फ विरोध किया बल्कि यहां के निवासियों के दर्द को खुद के दर्द के साथ साझा किया. उन्होंने कहा था - हम डस्ट पीते हैं, डस्ट खाते हैं, डस्ट से नहाते हैं. सदर प्रखंड के गंगापुर की रहने वाली पूजा से ईटीवी भारत संवाददाता अमरनाथ सिन्हा ने बात की. पूछा लोगों में आखिर इतना आक्रोश किस बात का है.

pollution in Giridih
प्रदूषण (Etv Bharat)

'इंसान तो क्या पेड़ - पौधे भी चीख रहे हैं'

बातचीत में पूजा ने लोगों का दर्द खुलकर शेयर किया. वह बोलीं - हम जीना चाहते हैं लेकिन कैसे जिए? यहां तो फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुंआ हमें जीने ही नहीं देता. हर रोज घर के बाहर डस्ट, घर के अंदर डस्ट, खाना बनाने के समय डस्ट, खाना खाने के समय डस्ट. यहां पानी भी तभी तक स्वच्छ है, जबतक वह चापाकल के अंदर है. बाहर आते ही पानी दूषित जो जाता है. फैक्ट्री जब धुआं छोड़ता है तो डस्ट घरों के अंदर आ जाता है. जिसके घर में मासूम बच्चे हैं, उनकी त्वचा पर सीधा असर डालता है. गर्भवती महिलाएं भी प्रभावित होती हैं और बच्चे कुपोषित. यहां के पेड़-पौधे भी चीख रहे हैं. वह भी परेशान हैं, वे शुद्ध हवा लेंगे तभी तो लोगों को ऑक्सीजन देंगे लेकिन उन्हें भी सही हवा मिल नहीं रही है.

pollution in Giridih
प्रदूषण (Etv Bharat)

'बाल की तरह फसल भी हो गया छोटा'

पूजा बताती हैं कि प्रदूषण का इतना खराब असर हुआ है कि यहां की महिलाओं के बाल झड़ते हैं. सिर पर घाव हो जाता है. पहले जहां घुटने तक बाल होता था वह अब छोटा ही रह जाता है. यही हाल फसल का है. प्रदूषण के कारण जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है. सब्जियों का उत्पादन नहीं हो पाता. धान यहां का प्रमुख फसल है लेकिन धान भी ठीक से नहीं उपजता है.

'गुरूजी की तरह होगा बड़ा आंदोलन'

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान पूजा ने बताया कि यहां के लोगों ने समिति का गठन किया है. प्रदूषण के खिलाफ यह समिति काम कर रही है. हमारी एक ही मांग है यह इलाका प्रदूषण से मुक्त हो. ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन तेज होगा. जिस तरह दिशोम गुरू शिबू सोरेन ने महाजनों और सामंतवाद के खिलाफ गिरिडीह की धरती से आंदोलन का बिगुल फूंका था, उसी तरह का आंदोलन फिर से होगा. गुरूजी के बताए रास्ते पर हम चलेंगे और तब तक आंदोलन चलेगा, जब तक पूरा इलाका प्रदूषण मुक्त ना हो जाए.

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