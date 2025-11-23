ETV Bharat / state

दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रर्दशन, पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे फेंका

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है. साफ शब्दों में कहें तो, जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है. इसी कड़ी में रविवार को एयर पॉल्यूशन को लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने विरोध प्रदर्शन किया इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों की आँखों में मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया गया. हालांकि, बाद में पुलिसवालों ने उन्हें वहां से हटा दिया. फिलहाल इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

नई दिल्ली जिला के डीसीपी देवश महला ने बताया, "कुछ प्रदर्शनकारी सी-हेक्सागोन के अंदर इकट्ठा हुए और फिर उस बैरिकेड को पार करने की कोशिश की जिसे हमने आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए रखा था. हालांकि, उन्होंने पालन नहीं किया और बैरिकेड तोड़ दिया. सड़क पर आए, और वहां बैठ गए. हमने उनसे आगे बढ़ने का अनुरोध किया, क्योंकि कई एम्बुलेंस और चिकित्सा कर्मी उनके पीछे इंतज़ार कर रहे थे और आपातकालीन पहुंच की आवश्यकता थी.''