दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रर्दशन, पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे फेंका
प्रर्दशन के दौरान पुलिस को खिलाफ मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल, पुलिसकर्मियों अस्पताल में भर्ती
Published : November 23, 2025 at 8:51 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है. साफ शब्दों में कहें तो, जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है. इसी कड़ी में रविवार को एयर पॉल्यूशन को लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने विरोध प्रदर्शन किया इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों की आँखों में मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया गया. हालांकि, बाद में पुलिसवालों ने उन्हें वहां से हटा दिया. फिलहाल इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
नई दिल्ली जिला के डीसीपी देवश महला ने बताया, "कुछ प्रदर्शनकारी सी-हेक्सागोन के अंदर इकट्ठा हुए और फिर उस बैरिकेड को पार करने की कोशिश की जिसे हमने आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए रखा था. हालांकि, उन्होंने पालन नहीं किया और बैरिकेड तोड़ दिया. सड़क पर आए, और वहां बैठ गए. हमने उनसे आगे बढ़ने का अनुरोध किया, क्योंकि कई एम्बुलेंस और चिकित्सा कर्मी उनके पीछे इंतज़ार कर रहे थे और आपातकालीन पहुंच की आवश्यकता थी.''
#WATCH | Delhi | New Delhi DCP Devesh Kumar Mahla says, " ...for the first time, we encountered the use of chilli spray against police personnel. a few of our officers were sprayed in the eyes and are currently receiving treatment at rml hospital. legal action is being taken in… https://t.co/fNMeaffsFb pic.twitter.com/M97aUbWNJV— ANI (@ANI) November 23, 2025
#WATCH | Delhi: A group of protesters holds a protest at India Gate over air pollution in Delhi-NCR. They were later removed from the spot by police personnel pic.twitter.com/DBEZTeET0U— ANI (@ANI) November 23, 2025
डीसीपी देवश महला ने आगे बताया कि "यातायात को बाधित करने से बचने के लिए हमने उन्हें सी-हेक्सागोन से हटा दिया. निष्कासन के दौरान, कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, और हमारे कई कर्मी घायल हो गए. पहली बार, हमें पुलिस कर्मियों के ख़िलाफ़ मिर्च स्प्रे के उपयोग का सामना करना पड़ा. हमारे कुछ अधिकारियों की आंखों में छिड़काव किया गया था. वर्तमान में आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस मामले में क़ानूनी कार्रवाई की जा रही है.