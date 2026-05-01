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नाबालिग लड़की गैंगरेप केस, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर भड़के परिजन, हिंदू संगठनों ने थाने में दिया धरना

हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वारदात के कई दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 1, 2026 at 10:17 PM IST

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लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में नाबालिग लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. मामला 27 अप्रैल का है, लेकिन स्थानीय लोगों और परिजनों का कहना है कि पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. इसीलिए शुक्रवार को हिन्दू संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खानपुर थाने के बाहर प्रदर्शन किया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार एसपी देहात खानपुर थाने पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बात की. एसपी देहात ने प्रदर्शनकारियों से दो दिन का समय मांगा है. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि दो दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इसके बाद हिंदू संगठनों ने अपना धरना खत्म किया.

जानकारी के मुताबिक लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी. पीड़ित के पिता ने तहरीर में पुलिस को बताया कि उनकी पशुशाला (घेर) घर से लगभग 200 मीटर दूर है. सुबह-शाम पशुओं को चारा और पानी पिलाने के लिए जाना पड़ता है. 26 अप्रैल शाम को उनकी बेटी घेर में पशुओं को पानी पिलाने और चारा डालने गई थी. आरोप लगाया कि सुबह उनकी बेटी बदहवास हालत में घेर के पास मिली थी.

पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है. वहीं आरोपियों की गिरफ्तार नहीं होने पर शुक्रवार दोपहर को सैकड़ो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता खानपुर थाने पहुंचे और पुलिस-प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया. थाने में प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एसपी देहात शेखर सुयाल और लक्सर सीओ देवेंद्र सिंह नेगी भी खानपुर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया. पुलिस से मिल आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और धरना खत्म किया.

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