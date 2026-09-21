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पंडरीपानी पत्थर खदान में विस्फोट से दहशत में ग्रामीण, लीज निरस्त कर FIR की मांग, आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने हाल ही में खदान में किए गए भारी विस्फोट का मामला उठाया. उनका कहना है कि विस्फोट के बाद पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा उछलकर बस्ती के पास आकर गिरा. ग्रामीणों के अनुसार यदि यही पत्थर आबादी वाले क्षेत्र में किसी व्यक्ति या मकान पर गिरता तो बड़ी जनहानि और संपत्ति का नुकसान हो सकता था. इसी घटना को लेकर ग्रामीणों में खदान के खिलाफ नाराजगी और बढ़ गई है.

जशपुरनगर: पंडरीपानी स्थित पत्थर खदान में होने वाले विस्फोट के खिलाफ गांव वालों ने मोर्चा खोल दिया है. कथित तौर पर गांव में हो रही जनहानि एवं संपत्ति के नुकसान को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर आ गया. बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रणजीता स्टेडियम में धरना देकर जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों ने खदान का संचालन तत्काल बंद कराने, लीज निरस्त करने और खदान संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के साथ ही मुख्यमंत्री निवास बगिया तक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है.

ग्रामीणों का कहना है कि पत्थर खदान में होने वाले भारी विस्फोट से आसपास के गांवों में लगातार खतरा बना हुआ है. उनका आरोप है कि खदान के संचालन के दौरान पूर्व में भी गंभीर हादसा हो चुका है. ग्रामीणों के मुताबिक वर्ष 2020 में खदान के लिए खींची गई विद्युत आपूर्ति लाइन की चपेट में आने से एक बालक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा बालक गंभीर रूप से घायल हो गया था. इस घटना के बाद भी खदान संचालन से जुड़े सुरक्षा इंतजामों को लेकर ग्रामीणों की चिंता बनी हुई है.

पंडरीपानी पत्थर खदान में विस्फोट से दहशत में ग्रामीण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लीज को लेकर उठे सवाल

ग्रामीणों ने खदान की लीज को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका दावा है कि खदान की लीज 2017 में समाप्त हो चुकी है और इसके नवीनीकरण के लिए पंचायत की ओर से कोई प्रस्ताव जारी नहीं किया गया है. इसके बावजूद खदान का संचालन जारी रहने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है.

लीज को लेकर खनिज विभाग ने बताई अलग स्थिति

वहीं, विरोध प्रदर्शन के बीच खनिज विभाग ने लीज की अवधि को लेकर ग्रामीणों के दावे से अलग स्थिति स्पष्ट की है. खनिज अधिकारी विवेक साहू ने बताया कि वर्ष 2016 में गौण खनिज नियमों में संशोधन के बाद राज्य सरकार ने खदानों की लीज अवधि को लीज जारी होने की पहली तिथि से 30 साल के लिए बढ़ा दिया है. इसके लिए खदान संचालक को निर्धारित प्रक्रिया के तहत केवल एक अनुबंध करना होता है.

खनिज अधिकारी ने खदान में होने वाले विस्फोट की प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि खदान में ब्लास्टिंग की अनुमति डायरेक्टर जनरल माइंस एंड सेफ्टी, रायगढ़ द्वारा दी जाती है, जबकि इसकी निगरानी पुलिस विभाग की ओर से की जाती है. उन्होंने कहा कि खदान से संबंधित जो भी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं, उनकी जांच की जा चुकी है और जल्द ही संचालक को नोटिस जारी किया जाएगा.

हमें सूचना मिली थी की खदान की अवधि को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए थे, तो उसे लेकर नियम के तहत अवधि बढ़ाई गई है. हालांकि शिकायतों को लेकर खदान में जांच की गई है जो कमियां पाई गई हैं उसे लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है- विवेक साहू, खनिज अधिकारी, जशपुर

संचालक ने आरोपों को बताया निराधार

खदान संचालक अमित अग्रवाल ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन बताया है. उनका कहना है कि खदान का संचालन पूरी तरह वैध तरीके से किया जा रहा है और निर्धारित मापदंडों का पालन किया जा रहा है. अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीणों की ओर से खदान संचालन को लेकर लगाए जा रहे आरोपों में तथ्य नहीं हैं. उन्होंने खदान के संचालन में नियमों का पालन किए जाने की बात कही है.

फिलहाल पंडरीपानी पत्थर खदान को लेकर ग्रामीणों के विरोध और खनिज विभाग की जांच के बाद अब प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर नजर बनी हुई है.