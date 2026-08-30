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धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मेले के आयोजन का विरोध, अभ्यर्थियों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार

धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मेले के आयोजन का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं. नरेद्र निषाद की रिपोर्ट.

Dhanbad Golf Ground
गोल्फ ग्राउंड में लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2026 at 3:07 PM IST

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धनबाद: शहर के बीचोंबीच स्थित गोल्फ ग्राउंड यानी रणधीर वर्मा स्टेडियम एक बार फिर सुर्खियों में है. मैदान में डिजनीलैंड मेले के आयोजन की तैयारी शुरू होते ही स्थानीय लोगों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है. मैदान में नापी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मेले को किसी दूसरे स्थान पर आयोजित कराने की मांग की है.

लोगों का कहना है कि यह मैदान सिर्फ मनोरंजन के आयोजन के लिए नहीं, बल्कि शहरवासियों की सेहत, खेल गतिविधियों और युवाओं की शारीरिक तैयारी का भी अहम केंद्र है. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि मेले से जुड़े लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए मेले का आयोजन भी जरूरी है. लेकिन साथ ही खेल और बहाली की तैयारी करने वाले युवाओं की जरूरतों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा.

गोल्फ ग्राउंड में मेले के आयोजन का विरोध (Etv Bharat)

शहर का वह गोल्फ ग्राउंड है, जिसे रणधीर वर्मा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है. धनबाद के बीचोंबीच मौजूद यह मैदान सुबह होते ही लोगों से गुलजार हो जाता है. कोई यहां मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचता है, तो कोई खेलकूद के लिए. मैदान में फुटबॉल समेत अलग-अलग खेलों का अभ्यास होता है. वहीं बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी भी करते हैं. लेकिन अब इसी मैदान में डिजनीलैंड मेले के आयोजन की तैयारी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है.

स्थानीय लोगों का विरोध

मैदान में मेले को लेकर नापी शुरू हुई तो स्थानीय लोगों और अभ्यर्थियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि गोल्फ ग्राउंड शहर के बीचोंबीच स्थित प्रमुख मैदान है. यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं. खासकर ऐसे युवा, जो पुलिस और दूसरी सरकारी नौकरियों की शारीरिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह मैदान बेहद महत्वपूर्ण है. लोगों का कहना है कि यदि मैदान में मेला लगाया जाता है, तो लंबे समय तक खेल और शारीरिक अभ्यास प्रभावित हो सकता है.

इसी मांग को लेकर स्थानीय निवासी अभय कुमार के नेतृत्व में लोगों ने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी है. धनबाद उपायुक्त और नगर निगम के अधिकारियों को दिए गए पत्र में गोल्फ ग्राउंड में डिजनीलैंड मेले का आयोजन नहीं कराने की मांग की गई है. ज्ञापन में कहा गया है कि गोल्फ ग्राउंड शहर के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. लोग यहां सुबह-शाम टहलने के लिए आते हैं. बच्चे और युवा खेल गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं. इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी इस मैदान का इस्तेमाल शारीरिक अभ्यास के लिए करते हैं.

Dhanbad Golf Ground
गोल्फ ग्राउंड में लोग (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों की ओर से दिए गए पत्र में यह भी कहा गया है कि मेले के आयोजन से मैदान की नियमित गतिविधियां प्रभावित होती हैं. लोगों का कहना है कि मेला लगने के दौरान मैदान का बड़ा हिस्सा दूसरे कामों में इस्तेमाल हो जाता है. इसके चलते खेलकूद और शारीरिक अभ्यास के लिए जगह कम पड़ जाती है. विरोध कर रहे लोगों की चिंता खास तौर पर उन युवाओं को लेकर है, जो पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. इन युवाओं के लिए दौड़ और शारीरिक दक्षता का नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है. ज्ञापन में प्रशासन से आग्रह किया गया है कि युवाओं और शहरवासियों की जरूरत को देखते हुए गोल्फ ग्राउंड को मेले के आयोजन से अलग रखा जाए.

दूसरे जगह पर मेला लगाने की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में दूसरे मैदान और स्थान भी मौजूद हैं, जहां मेले का आयोजन किया जा सकता है. ऐसे में उनकी मांग है कि मनोरंजन और रोजगार से जुड़ी गतिविधियां भी चलती रहें, लेकिन इसके लिए गोल्फ ग्राउंड का विकल्प तलाशा जाए. लोगों का कहना है कि इससे एक तरफ मेले से जुड़े लोगों का रोजगार भी चलता रहेगा और दूसरी तरफ खिलाड़ियों, मॉर्निंग वॉक करने वालों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को भी परेशानी नहीं होगी.

Dhanbad Golf Ground
गोल्फ ग्राउंड में लोग (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों के विरोध के बीच अब प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है. धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है. इसको लेकर एसीडीएम के साथ बैठक भी की गई है. डीसी ने कहा कि शहर में दूसरे ग्राउंड भी मौजूद हैं और ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां मेले का आयोजन कराया जा सके. उपायुक्त ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है. एसीडीएम के साथ बैठक की गई है. शहर में अन्य ग्राउंड भी हैं, जिसमें मेले का आयोजन होगा. उन सभी ग्राउंड को चिन्हित किया जा रहा है.

मेले का आयोजन जरूरी - डीसी

प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि मामले को केवल विरोध के नजरिए से नहीं देखा जा रहा है. डीसी आदित्य रंजन के मुताबिक, मेले के आयोजन से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है. मेला लगाने वाले लोगों के अलावा छोटे दुकानदारों, अस्थायी कारोबारियों और दूसरे लोगों की आमदनी भी इससे जुड़ी होती है. इसलिए मेले का आयोजन भी जरूरी है. लेकिन इसके साथ ही प्रशासन की प्राथमिकता में वे युवा भी हैं, जो खेलकूद के साथ-साथ सरकारी बहाली और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.

Dhanbad Golf Ground
गोल्फ ग्राउंड में लोग (Etv Bharat)

यानी प्रशासन के सामने चुनौती है कि मेले से जुड़े रोजगार और शहर के युवाओं की जरूरत, दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए. एक तरफ मेले के आयोजन से लोगों को रोजगार और कारोबार का अवसर मिलता है, तो दूसरी तरफ गोल्फ ग्राउंड खिलाड़ियों और अभ्यर्थियों के लिए अहम मैदान है. इसी वजह से प्रशासन अब दूसरे संभावित मैदानों को चिन्हित करने की बात कह रहा है. उपायुक्त ने कहा कि मेले से भी कई लोगों को रोजगार मिलता है. यह भी जरूरी है. लेकिन खेल और बहाली की तैयारी करने वाले युवा भी प्राथमिकता में शामिल हैं. उनका भी विशेष ख्याल रखा जाएगा.”

दरअसल, शहर में खुले और बड़े मैदान लगातार सीमित होते जा रहे हैं. ऐसे में गोल्फ ग्राउंड जैसे मैदान की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है. सुबह यहां बुजुर्ग और आम लोग पहुंचते हैं. दिन में खेल गतिविधियां होती हैं और युवाओं का एक बड़ा वर्ग शारीरिक अभ्यास करता है. खासकर सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैदान में दौड़ और फिटनेस ट्रेनिंग का अपना महत्व है. ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग है कि इस मैदान को सिर्फ आयोजन स्थल के तौर पर नहीं, बल्कि शहर की खेल और युवा गतिविधियों के केंद्र के रूप में देखा जाए.

Dhanbad Golf Ground
गोल्फ ग्राउंड में लोग (Etv Bharat)

मेले के बाद मैदान की स्थिति हो जाती है खराब

विरोध कर रहे लोगों की एक बड़ी चिंता मेले के बाद मैदान की स्थिति को लेकर भी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है. इसके बाद कचरा और गंदगी की समस्या पैदा होती है. मैदान की सामान्य स्थिति बहाल होने में भी समय लगता है. उनका कहना है कि अगर मेला किसी दूसरे उपयुक्त स्थान पर लगाया जाए तो इस समस्या से भी बचा जा सकता है और गोल्फ ग्राउंड का इस्तेमाल खेल और अभ्यास के लिए नियमित रूप से किया जा सकता है.

हालांकि, डीसी के बयान से यह संकेत मिल रहा है कि प्रशासन गोल्फ ग्राउंड के अलावा दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है. प्रशासन की ओर से ऐसे मैदानों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां मेले का आयोजन कराया जा सके. यानी कोशिश यही है कि मेले से जुड़े रोजगार पर भी असर न पड़े और खिलाड़ियों तथा अभ्यर्थियों को भी अपना मैदान न छोड़ना पड़े.

Dhanbad Golf Ground
गोल्फ ग्राउंड में लोग (Etv Bharat)

धनबाद का गोल्फ ग्राउंड सिर्फ शहर के बीचोंबीच मौजूद एक मैदान नहीं, बल्कि यहां रोजाना आने वाले सैकड़ों लोगों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान है. ऐसे में डिजनीलैंड मेले को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासन के लिए संतुलन बनाने की चुनौती बन गया है. एक तरफ मेले से मिलने वाला रोजगार है, तो दूसरी तरफ खेल और बहाली की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य. अब देखना होगा कि प्रशासन किस वैकल्पिक स्थान को चिन्हित करता है और गोल्फ ग्राउंड को लेकर अंतिम फैसला क्या होता है.

फिलहाल, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गोल्फ ग्राउंड को मेले से मुक्त रखने की अपील की है. वहीं प्रशासन ने भी भरोसा दिया है कि खेल गतिविधियों और बहाली की तैयारी करने वाले युवाओं की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाएगा. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मेले के लिए वैकल्पिक स्थान पर फैसला हो सकता है.

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