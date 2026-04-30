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महिलाओं के 33% आरक्षण पर सियासी घमासान: रांची नगर निगम ने विपक्ष के रुख के खिलाफ पारित किया निंदा प्रस्ताव

रांची: नारी शक्ति वंदन अधिनियम में प्रस्तावित आवश्यक संशोधनों के पारित न हो पाने के विरोध में रांची नगर निगम में गुरुवार को एक अहम और विशेष बैठक आयोजित की गई. महापौर रोशनी खलखो की अध्यक्षता में निगम हॉल में हुई बैठक में महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के रुख को लेकर कड़ा विरोध दर्ज किया गया. बैठक का मुख्य उद्देश्य इस पूरे प्रकरण पर निंदा प्रस्ताव लाना और इसे पारित करना था.

विपक्ष कर रहा है महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम

बैठक के दौरान यह कहा गया कि संसद में विपक्षी दलों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर नकारात्मक और महिला विरोधी रवैया अपनाया है. आरोप लगाया गया कि विपक्ष ने एकजुट होकर देश की आधी आबादी को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया है. इस स्थिति को लोकतंत्र के समावेशी विकास के लिए गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया.

सामने आई विपक्षी दलों ने संकीर्ण सोच

महापौर रोशनी खलखो ने अपने संबोधन में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की माताओं, बहनों और बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है. उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 % देने वाला यह कानून सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता था लेकिन विपक्षी दलों ने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस कानून को अधर में लटका दिया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.

लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिलाओं की भागीदारी जरुरी