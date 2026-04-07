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काशीपुर में शराब की दुकान को लेकर मचा बवाल, भाजपा नेत्री के विरोध और तोड़फोड़ से गरमाई सियासत

रुद्रपुर: काशीपुर स्थित चैती चौराहे के पास हाल ही में खुली विदेशी मदिरा की दुकान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले दो दिनों से लगातार क्षेत्रीय लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिससे इलाके का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. स्थानीय महिलाओं और युवाओं ने इस दुकान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसे तुरंत बंद कराने की मांग कर रहे हैं.

बताया जा रहा है कि दो दिन पहले ही स्थानीय महिलाओं और छात्रसंघ अध्यक्ष जतिन शर्मा ने मौके पर पहुंचकर शराब की दुकान का कड़ा विरोध किया था. उन्होंने आबकारी विभाग के निरीक्षक को बुलाकर दुकान को तत्काल बंद कराने की मांग रखी थी. हालांकि, विरोध के बावजूद दुकान का संचालन जारी रहने से लोगों में आक्रोश और बढ़ गया.बीते दिन विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया, जब गुस्साई महिलाओं ने शराब की दुकान के बाहर सड़क जाम कर दिया. इस दौरान यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस और प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. इसी बीच इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब एक भाजपा नेत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. वायरल वीडियो में वह महिला नेता शराब की दुकान के अंदर घुसकर बोतलें तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं. इस घटना ने विवाद को और अधिक तूल दे दिया है और राजनीतिक रंग भी ले लिया है. प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि चैती चौराहा एक धार्मिक और अत्यधिक भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है, जहां इस तरह की शराब की दुकान खोलना सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को खराब कर रहा है.