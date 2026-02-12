ETV Bharat / state

हरिद्वार में शंख और घंटी बजाकर यूजीसी के नए नियमों का विरोध, काला कानून बताकर वापस लेने की मांग

हरिद्वार में यूजीसी के नए नियमों का विरोध ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )