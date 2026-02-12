ETV Bharat / state

हरिद्वार में शंख और घंटी बजाकर यूजीसी के नए नियमों का विरोध, काला कानून बताकर वापस लेने की मांग

भले ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी हो,लेकिन अभी भी विरोध जारी है.हरिद्वार में शंख-घंटी बजाकर विरोध किया गया.

NEW UGC BILL 2026
हरिद्वार में यूजीसी के नए नियमों का विरोध (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 12, 2026 at 9:19 PM IST

हरिद्वार: परशुराम घाट पर अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में सवर्ण समाज के लोगों ने शंख और घंटी बजाकर यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया. साथ ही बैठक कर यूजीसी के विरोध में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की. यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर हरिद्वार में मशाल जुलूस और जनप्रतिनिधियों के घेराव का निर्णय लिया गया.

श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने कहा कि यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हाल ही में अधिसूचित एक नियम आने से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा. सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है. यूजीसी जैसा कानून सवर्ण समाज के बच्चों पर थोपने का काम किया जा रहा है.

18 फरवरी को हरिद्वार में निकाला जाएगा मशाल जुलूस: उन्होंने कहा कि समाज का बड़ा वर्ग इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है. इसलिए उन्हें सड़कों पर उतरकर यूजीसी के नए नियमों का विरोध करना पड़ रहा है. आगामी 18 फरवरी की शाम को हरिद्वार के गीत गोविंद बैंक्वेट हॉल से ऋषिकुल मैदान तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा. जबकि, 22 फरवरी से विधायक और सांसदों का घेराव किया जाएगा.

NEW UGC BILL 2026
शंख और घंटी बजा कर विरोध (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

क्या बोले पूर्व पार्षद? पूर्व पार्षद कमलप्रीत शर्मा ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध करके हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं. लगातार हो रहे विरोध के बावजूद भी सरकार यूजीसी के नियमों को वापस लेने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है.

कथावाचक पवन कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सरकार को यह कानून वापस लेना चाहिए. इससे संस्कृति और संस्कार दोनों खराब हो रही है. उन्होंने सवर्ण समाज के लोगों से एकजुट होकर यूजीसी का विरोध करने की अपील की. उन्होंने आमजन से भी आह्वान किया कि आगामी 8 मार्च दिल्ली में होने वाले महा आंदोलन में भाग लें और यूजीसी के खिलाफ आवाज बुलंद करें.

8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान आंदोलन प्रस्तावित: गौर हो कि यूजीसी के नए नियमों के विरोध में आगामी 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा महा आंदोलन प्रस्तावित है. सवर्ण समाज के लोगों की ओर से इसमें काफी संख्या में भागीदारी करने की तैयारी की जा रही है.

हरिद्वार के भी तमाम सवर्ण समाज से जुड़े लोगों के संगठनों की ओर से इस आयोजन को सफल बनाने की तैयारी की जा रही है. जनजागरण अभियान चलाकर लोगों से इसमें शामिल होने का आह्वान भी किया जा रहा है.

क्या है यूजीसी विवाद: दरअसल, जनवरी 2026 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के विनियम 2026 (Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026) नियम जारी किया था.

यह नियम उच्च शिक्षा (कॉलेजों और विश्वविद्यालयों) में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए हैं, लेकिन इन्हें लागू होते ही देशभर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया. इस नियम को लेकर लगातार जातिगत विवाद बढ़ रहा था. देशभर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. जहां 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक दी.

