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जयपुर में सवर्ण महापंचायत: नई यूजीसी गाइडलाइन के विरोध में 22 मार्च को होग MLA-MP का घेराव

जयपुर: देश भर में नई यूजीसी गाइडलाइन और एट्रोसिटी एक्ट का विरोध तेज होता जा रहा है. बुधवार को जयपुर में श्री राजपूत करणी सेना की ओर से सवर्ण महापंचायत का आयोजन किया गया. महापंचायत में निर्णय लिया गया कि आगामी 22 मार्च को सभी चुने हुए प्रतिनिधियों (MLA-MP) के आवासों पर जाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे. करणी सेना का कहना है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन सवर्ण समाज के खिलाफ 'काला कानून' है. केंद्र सरकार ने इस गाइडलाइन के जरिए सवर्ण समाज के युवाओं को पहले ही दिन 'जन्मजात अपराधी' घोषित कर दिया है. जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी: श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना ने अपने संबोधन में यूजीसी की नई गाइडलाइन को सवर्ण समाज के खिलाफ 'काला कानून' और 'साजिश' बताया. उन्होंने कहा कि इस गाइडलाइन के माध्यम से सवर्ण समाज के युवाओं को 'जन्मजात अपराधी' के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो उनके भविष्य के साथ अन्याय है. मकराना ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है, तो देशव्यापी आंदोलन और तेज किया जाएगा. मकराना ने कहा कि महापंचायत में यह भी घोषणा की गई कि 22 मार्च को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच प्रदर्शनकारी अपने-अपने क्षेत्रों में चुने हुए जनप्रतिनिधियों–विधायक और सांसदों–के आवासों पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराएंगे.