ETV Bharat / state

जयपुर में सवर्ण महापंचायत: नई यूजीसी गाइडलाइन के विरोध में 22 मार्च को होग MLA-MP का घेराव

यूजीसी कानून को लेकर श्री राजपूत करणी सेना की और सवर्ण महापंचायत' बुलाई गई. इसमें इस कानून को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई.

People gathered at the Mahapanchayat
महापंचायत में जमा लोग (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 9:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: देश भर में नई यूजीसी गाइडलाइन और एट्रोसिटी एक्ट का विरोध तेज होता जा रहा है. बुधवार को जयपुर में श्री राजपूत करणी सेना की ओर से सवर्ण महापंचायत का आयोजन किया गया. महापंचायत में निर्णय लिया गया कि आगामी 22 मार्च को सभी चुने हुए प्रतिनिधियों (MLA-MP) के आवासों पर जाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे. करणी सेना का कहना है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन सवर्ण समाज के खिलाफ 'काला कानून' है. केंद्र सरकार ने इस गाइडलाइन के जरिए सवर्ण समाज के युवाओं को पहले ही दिन 'जन्मजात अपराधी' घोषित कर दिया है. जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी: श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना ने अपने संबोधन में यूजीसी की नई गाइडलाइन को सवर्ण समाज के खिलाफ 'काला कानून' और 'साजिश' बताया. उन्होंने कहा कि इस गाइडलाइन के माध्यम से सवर्ण समाज के युवाओं को 'जन्मजात अपराधी' के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो उनके भविष्य के साथ अन्याय है. मकराना ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है, तो देशव्यापी आंदोलन और तेज किया जाएगा. मकराना ने कहा कि महापंचायत में यह भी घोषणा की गई कि 22 मार्च को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच प्रदर्शनकारी अपने-अपने क्षेत्रों में चुने हुए जनप्रतिनिधियों–विधायक और सांसदों–के आवासों पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराएंगे.

सवर्ण महापंचायत की आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: यूजीसी एक्ट के विरोध में जयपुर में प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर किया हनुमान चालीसा का पाठ

उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार तक अपनी मांगों को सीधे पहुंचाना बताया गया. पंचायत के समापन पर उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया. इसके बाद सभी ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर एकजुटता का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया. सवर्ण समाज के संगठनों ने साफ किया है कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे और सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा कर रहे हैं.

Women present at the Mahapanchayat
महापंचायत में उपस्थित महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: पावटा में यूजीसी गाइडलाइन का विरोध, सवर्ण समाज का प्रदर्शन, केंद्र को बड़े आंदोलन की चेतावनी

मुख्य बिंदु और विरोध के कारण:

  • UGC कानून का विरोध: करणी सेना यूजीसी के नए प्रावधानों को 'काला कानून' बताकर उनके वापस लेने की मांग कर रही है. सांसदों को अल्टीमेटम: राजपूत करणी सेना और अन्य सवर्ण संगठन भाजपा सांसदों को घेरने और ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं.
  • राजस्थान में महापंचायत: जयपुर में UGC के मुद्दे पर करणी सेना की महापंचायतें आयोजित की गई.
  • राजनीतिक दबाव: भाजपा सरकार के खिलाफ करणी सेना का यह रुख आगामी चुनावों या नीतिगत फैसलों को प्रभावित करने के लिए है, जिसमें राजपूत समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया गया है.

TAGGED:

PROTEST AGAINST MLA AND MPS
SHRI RAJPUT KARNI SENA ON UGC
NEW UGC GUIDELINE PROTEST
नई यूजीसी गाइडलाइन का विरोध
SAVARNA MAHAPANCHAYAT IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.