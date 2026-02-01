ETV Bharat / state

नई ‎यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ फूटा जनाक्रोश, देईखेड़ा कस्बा रहा पूरी तरह बंद

व्यापार मंडल ने कहा कि यदि इस गाइडलाइन को वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

Villagers submit memorandum to SHO
थानाधिकारी को ज्ञापन देते ग्रामीण (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

‎बूंदी: यूजीसी (UGC) की नई गाइडलाइन के विरोध में रविवार को देईखेड़ा कस्बे में जबरदस्त जनाक्रोश देखने को मिला. व्यापार मंडल के आव्हान पर कस्बे के समस्त बाजार बंद रहे. मुख्य बाजार, बस स्टैंड, नोटाडा तिराहा सहित अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा. व्यापारियों और ग्रामीणों ने गाइडलाइन के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया और देईखेड़ा थानाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.

बाजार बंद के बाद कस्बे के ग्रामीणों और व्यापारियों ने एकत्र होकर नई यूजीसी गाइडलाइन को कानून को शिक्षा और सामाजिक ताने-बाने के लिए घातक बताते हुए राष्ट्रपति के नाम देईखेड़ा थानाधिकारी कन्हैयालाल मीणा को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में यूजीसी कानून को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई. देईखेड़ा व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश व्यास ने कहा कि यूजीसी गाइडलाइन देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक समरसता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगा. उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से शिक्षण संस्थानों में आपसी सौहार्द, निर्भीक वातावरण और सामाजिक संतुलन समाप्त हो जाएगा. शिक्षा को नियंत्रित करने के नाम पर समाज में असमानता और असुरक्षा का माहौल पैदा होगा, जो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है.

Markets remained closed in protest
विरोध में बंद रहे बाजार (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में विरोध प्रदर्शन, नए नियमों को वापस लेने की मांग

‎उन्होंने कहा कि संविधान के पूर्वनिर्धारित सेक्शन-3 के अंतर्गत यूजीसी से जुड़े आवश्यक प्रावधान पहले से ही कानून में मौजूद हैं. ऐसे में नए कानून की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है. यह कानून केवल भ्रम और असंतोष को जन्म देगा. व्यापार मंडल ने स्पष्ट किया कि यदि गाइडलाइन को वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. ज्ञापन में ग्रामीणों ने केंद्र सरकार से इस कानून पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की मांग की. ‎इस दौरान देईखेड़ा कस्बे के सभी दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखकर बंद को पूर्ण समर्थन दिया. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा.

पढ़ें: UGC नियमों का विरोध: श्रीराजपूत करणी सेना का प्रदर्शन, बाइक रैली निकाली

‎प्रदर्शन में व्यापार मंडल महामंत्री तेजराज हाड़ा, रुद्रेश तिवाड़ी, ललित गौतम, गणेश बेरागी, पवन प्रजापति, शुभम नंदवाना, रामबिलास गुर्जर, राकेश सैन, हनुमान गुर्जर, कोशल गौतम, विशाल सेन, महिपत सिंह, शिव व्यास, कर्ण सिंह प्रधान, केशर सिंह, भवर सिंह, भवानीशंकर शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और व्यापारी मौजूद रहे.

TAGGED:

MEMORANDUM SUBMITTED TO SHO
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION RULES
PROTEST AGAINST UGC GUIDELINES
DEIKHERA BANDH AGAINST UGC RULES
OPPOSITION TO UGC GUIDELINES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.