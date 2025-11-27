ETV Bharat / state

जमीन खरीदी की नई गाइडलाइन का विरोध, रजिस्ट्री हुई 10 गुना महंगी, संशोधन वापस लेने की मांग

रियल एस्टेट कारोबारियों ने किया प्रदर्शन : भिलाई तीन चौक पर आम नागरिकों और प्रॉपर्टी डीलर्स ने मिलकर नई गाइडलाइन के मुताबिक जारी किए गए दरों का विरोध किया.नई दरों के लागू होने के बाद एक एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराने पर किसान को 16 लाख रुपये तक की राशि चुकानी पड़ेगी.किसानों और आम नागरिकों का कहना है कि सरकार ने फुट के हिसाब से दरों में इतनी तेज वृद्धि कर दी है कि सामान्य व्यक्ति के लिए जमीन खरीदना लगभग असंभव हो गया है.

दुर्ग : छत्तीसगढ़ में अचल संपत्तियों की सरकारी गाइडलाइन में बदलाव और दरों में अचानक वृद्धि होने से रियल एस्टेट सेक्टर हिल गया है. नई गाइडलाइन में दरें 10 गुना तक बढ़ गई हैं, जिसके चलते जमीन और मकानों की रजिस्ट्री अब पहले की तुलना में कई गुना महंगी हो गई है. इसका सबसे बड़ा असर मध्यम वर्ग और किसानों पर पड़ा है.नई गाइडलाइन के मुताबिक घर या जमीन खरीदने के लिए अब अत्यधिक टैक्स और शुल्क देना पड़ेगा. इस बदलाव के विरोध में भिलाई तीन में आम नागरिक और रियल एस्टेट कारोबारियों ने जमकर प्रदर्शन किया.

यदि सरकार धीरे-धीरे बढ़ोतरी करती तो इसका असर इतना भारी नहीं पड़ता, लेकिन एक बार में की गई यह वृद्धि लोगों की आर्थिक क्षमता पर सीधा प्रहार है- संजय अग्रवाल, रियल एस्टेट कारोबारी

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि इस फैसले से ना केवल मध्यम वर्ग प्रभावित होगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि गाइडलाइन दरों में की गई इस भारी वृद्धि पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और संपत्ति बाजार फिर से सामान्य स्थिति में आ सके.

नई गाइडलाइन के मुताबिक दरें-

क्रमांक क्षेत्रफल पहले रजिस्ट्री अब रजिस्ट्री 1 100 वर्गफीट 52 हजार 500 5 लाख 25 हजार 2 1200 वर्गफीट 63 हजार 6 लाख 30 हजार 3 1500 वर्गफीट 78 हजार 500 7 लाख 85 हजार 4 2000 वर्गफीट 1 लाख 5 हजार 10 लाख 50 हजार 5 2500 वर्गफीट 1 लाख 21 हजार 12 लाख 10 हजार

आपको बता दें कि किसी क्षेत्र में सरकारी गाइडलाइन दर 1000 रुपये प्रति वर्गफीट होने पर 1000 वर्गफीट के प्लॉट की रजिस्ट्री पर पहले लगभग 1 लाख 5 हजार रुपये टैक्स लगता था. नई दरें पांच गुना बढ़कर 5000 रुपये वर्गफीट होने पर अब टैक्स सीधा 5 लाख 25 हजार रुपए पहुंच गया है.

पहले थी 30 फीसदी छूट : कांग्रेस सरकार ने बाजार असमानता को दूर करने के लिए गाइडलाइन दरों में 30 फीसदी की छूट दी थी,लेकिन पंजीयन शुल्क 1 फीसदी से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया था.जब प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई तो डेढ़ वर्ष पहले छूट समाप्त की. लेकिन पंजीयन शुल्क में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ.इसी वजह से नई गाइडलाइन जारी होने पर जमीनों के दाम बढ़े और इसका सीधा असर खरीदार की जेब पर पड़ेगा.

