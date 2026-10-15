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देहरादून में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का विरोध, लोगों को सता रहा आशियाने टूटने का डर, 300 से ज्यादा घरों पर संकट!

वहीं, एनएचएआई का कहना है कि पुराने विकल्पों में ज्यादा मकान प्रभावित हो रहे थे, इसलिए कम नुकसान वाले नए अलाइनमेंट को चुना गया है. अब सवाल यह है कि विकास की इस परियोजना के बीच प्रभावित परिवारों के घरों और उनकी आपत्तियों का समाधान कैसे होगा?

300 से ज्यादा घर और 1,200 लोगों के प्रभावित होने का दावा: स्थानीय निवासी पारितोष भटनागर का दावा है कि

उनका कहना है कि मोहकमपुर से अजबपुर फ्लाईओवर तक नए अलाइनमेंट से बड़ी संख्या में घर प्रभावित हो सकते हैं. वहीं जब स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से संपर्क किया, तो उन्हें बताया गया कि सड़क निर्माण का काम विभाग को मिली जमीन के आधार पर किया जाएगा और इस मामले में राज्य सरकार से बात करनी होगी. ऐसे में अब लोग सरकार से हस्तक्षेप करने और पहले प्रस्तावित रूट पर दोबारा विचार करने की मांग कर रहे हैं.

बडे़ आंदोलन की दी चेतावनी : प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक ले जाया जाएगा. स्थानीय निवासी त्रिलोक सिंह नेगी के मुताबिक मोहकमपुर से आशारोड़ी तक करीब 12.7 किलोमीटर के हिस्से में सड़क चौड़ीकरण और एलिवेटेड रोड को लेकर अलग-अलग व्यवस्था प्रस्तावित है.

अगर पहले से इस परियोजना की योजना तैयार थी, तो प्रभावित क्षेत्र में मकानों के नक्शे कैसे पास होते रहे और जमीनों की रजिस्ट्रियां कैसे होती रहीं? -सुशील कुमार, स्थानीय निवासी-

स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल : उनका आरोप है कि पुराने अलाइनमेंट के बजाय रेलवे लाइन के समानांतर नया रूट बनाने से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर संकट आ गया है. सुशील कुमार ने सवाल उठाया कि

इस क्षेत्र में कई परिवार दशकों से रह रहे हैं. कुछ घरों के नक्शे वर्षों पहले नगरपालिका से स्वीकृत हुए थे. लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई घर बनाने में लगा दी, जबकि कई परिवार अपनी दुकानों से होने वाली कमाई पर निर्भर हैं. ऐसे में यदि उनके घर और रोजगार उजड़ जाएगा तो कहां जाएंगे? -सुशील कुमार, संयोजक, संघर्ष समिति-

आशियानों के साथ रोजगार छिनने का भी संकट: प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि वे अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे. मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति के संयोजक सुशील कुमार का कहना है कि

घरों पर निशान लगाने के बाद लोगों की मिली जानकारी: स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले इस सड़क को मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के ऊपर से ले जाने की योजना थी, लेकिन बाद में अलाइनमेंट बदल दिया गया. अब नए रूट की जद में उनके घर और जमीन आ रहे हैं. लोगों के मुताबिक, घरों पर निशान लगाए जाने के बाद उन्हें इस परियोजना की जानकारी मिली, जिसके बाद प्रभावित परिवार एकजुट हुए और 14 अक्टूबर से विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया.

मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड प्रस्तावित: देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए प्रस्तावित मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड अब स्थानीय लोगों के विरोध के कारण चर्चा में है. परियोजना के तहत मोहकमपुर से अजबपुर फ्लाईओवर तक रेलवे लाइन के समानांतर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना है.

नए अलाइनमेंट के कारण 300 से ज्यादा घर प्रभावित हो सकते हैं और 1,200 से अधिक लोगों पर इसका असर पड़ेगा. इसका प्रभाव केवल उन घरों तक सीमित नहीं रहेगा, जिन पर अभी निशान लगाए गए हैं. सड़क के आसपास स्थित दूसरी आवासीय संपत्तियों पर भी भविष्य में असर पड़ने की आशंका है.

-पारितोष भटनागर, स्थानीय निवासी-

स्थानीय लोगों के अपनी बात करने का मौका भी नहीं मिला: उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बुजुर्गों सहित ऐसे कई परिवार रहते हैं, जिन्होंने जीवनभर की कमाई से अपने घर बनाए हैं. इस उम्र में उनके लिए दूसरी जगह घर बनाना आसान नहीं होगा. पारितोष भटनागर ने कहा कि लोगों को न तो समय रहते इसकी जानकारी दी गई और न ही उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिला.

सड़क निर्माण के विरोध में नहीं स्थानीय लोग: उनका कहना है कि वे सड़क निर्माण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि ऐसा रास्ता चुना जाए, जिससे उनके घरों को नुकसान न पहुंचे. स्थानीय निवासी उषा पंवार ने भी कहा कि उन्हें परियोजना की जानकारी तब मिली, जब उनके घर पर निशान लगाए जाने लगे.

उनके मुताबिक आसपास के कई परिवार इस समस्या से प्रभावित हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि परियोजना पहले से प्रस्तावित थी, तो क्षेत्र में मकानों के नक्शे पास करने और जमीनों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया क्यों जारी रही. वहीं, 73 वर्षीय विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि

प्रभावित लोगों ने संघर्ष समिति बनाकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं. भूमि अध्याप्ति अधिकारी की ओर से उन्हें 23 अक्टूबर को बुलाया गया है. हमारी मांग यहीं है कि एलिवेटेड रोड को पहले प्रस्तावित मोहकमपुर से रिस्पना पुल वाले मार्ग पर बनाया जाए. इसके अलावा डोईवाला, मोथरोवाला, बंजारावाला और दुधली रोड जैसे वैकल्पिक रास्तों पर भी विचार किया जाए.

-विनोद कुमार वर्मा, स्थानीय व्यक्ति-

NHAI का बयान: वहीं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारी सौरभ सिंह ने परियोजना के अलाइनमेंट को लेकर विभाग का पक्ष रखा.

राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर प्रिंस चौक से जोगीवाला तक ट्रैफिक का दबाव काफी अधिक है. इस समस्या के समाधान के लिए कंसल्टेंट से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कराई गई और कई विकल्पों का अध्ययन किया गया. पुराने अलाइनमेंट पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की स्थिति में बड़ी संख्या में मकान और अन्य संरचनाएं प्रभावित हो सकती थीं. मौजूदा हाईवे को चौड़ा करने में भी दोनों तरफ घनी आबादी और बड़ी इमारतें होने के कारण मुश्किलें थीं. ऐसे में रेलवे लाइन के साथ उपलब्ध जमीन पर नए अलाइनमेंट की संभावना तलाशी गई.

-सौरभ सिंह, NHAI के अधिकारी-

फिलहाल सर्वे और मार्किंग का काम जारी है: NHAI के अधिकारी सौरभ सिंह का कहना है कि विभाग के अध्ययन में इस विकल्प से कम मकान और संरचनाएं प्रभावित होने की बात सामने आई, जिसके आधार पर नए अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई. फिलहाल नए रूट पर प्रभावित होने वाले मकानों और जमीनों का आकलन करने के लिए सर्वे और मार्किंग की जा रही है. इसमें यह पता लगाया जा रहा है कि किस संपत्ति का कितना हिस्सा परियोजना की जद में आ रहा है.

सौरभ सिंह के मुताबिक सर्वे पूरा होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार मुआवजा निर्धारित किया जाएगा. इसके लिए देहरादून में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (SLO) की व्यवस्था है, जिनके माध्यम से जमीन और उस पर बनी संरचनाओं के मुआवजे का आकलन किया जाएगा. मुआवजे की राशि क्षेत्र की स्थिति और लागू नियमों के आधार पर तय होगी.

फिलहाल इस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों और एनएचएआई के बीच मतभेद साफ नजर आ रहे हैं. एक ओर स्थानीय परिवार अपने घरों को बचाने के लिए पुराने अलाइनमेंट पर लौटने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एनएचएआई नए रूट को कम नुकसान वाला विकल्प बता रहा है. अब देखना होगा कि लोगों की आपत्तियों, सर्वे के निष्कर्षों और मुआवजे की प्रक्रिया के बीच सरकार और संबंधित विभाग क्या रास्ता निकालते हैं.

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