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मेरठ में MDA के खिलाफ धरना प्रदर्शन, प्रतिकर और प्लॉट की मांग पर अड़े किसान

​ मेरठ: जनपद विकास प्राधिकरण की वादाखिलाफी और तानाशाही नीतियों के खिलाफ किसानों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है. उपजाऊ जमीनों को कौड़ियों के भाव गंवाने के बाद, बकाया मुआवजा और प्लॉट आवंटन की मांग को लेकर युवा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले कई दिनों से धरने पर हैं.

लोहिया नगर, गंगा नगर और वेदव्यासपुरी जैसी योजनाओं से प्रभावित हजारों किसानों की जमीनों का अधिग्रहण तो कर लिया गया, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी उन्हें उनका वाजिब हक और प्रतिकर नहीं दिया गया.

​मेरठ विकास प्राधिकरण की नीतियों से तंग आकर किसानों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. किसानों का साफ कहना है कि एमडीए अधिकारी उनके हक पर डाका डाल रहे हैं. प्रशासन की इस बेरुखी के चलते गरीब किसान परिवारों का जीवन बदहाल हो चुका है. किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक योजना क्षेत्र में चल रहे रोडवेज बस अड्डे और अन्य विकास कार्यों को शुरू नहीं होने दिया जाएगा.

किसानों ने चेतावनी दी है कि वे तीनों योजनाओं को मिलाकर जल्द ही एमडीए में बड़ा डेरा डालेंगे और प्राधिकरण की खाली पड़ी अधिग्रहित जमीनों पर जुताई अभियान चलाएंगे. किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मुआवजा नहीं बंटता, उनका आंदोलन और धरना अनवरत जारी रहेगा.

किसान परिवारों का जीवन बदहाल (Photo Credit; ETV Bharat)

​आंदोलनकारी बुजुर्ग किसान मनीराम ने कहा कि हम पहले भी हक की लड़ाई लड़ते हुए जेल जा चुके हैं और आज फिर जेल जाने को तैयार हैं. एमडीए अधिकारी हम पर लाठियां-डंडे चला लें या गोली मार दें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं. एमडीए ने हमारी 45-50 बीघा जमीन छीन लीं है और उसे पीटीएस को बेच दिया है. हमें सिर्फ 68 रुपये गज का मामूली मुआवजा दिया गया है, जबकि वही जमीन आज लाखों रुपये बीघा के हिसाब से बेची जा रही है.

हमारी जमीनें छीनकर हमें बेरोजगार कर दिया गया है. गरीब किसानों के पास बच्चों की स्कूल फीस भरने तक के पैसे नहीं हैं और शादी योग्य बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मां-बाप दाने-दाने को मोहताज हैं. जब तक हमारा पूरा पैसा और हक नहीं मिल जाता, हम अपने बच्चों और घर-बार को छोड़कर यहीं धरने पर डटे रहेंगे."

किसानों ने किया आर-पार की लड़ाई का ऐलान (Photo Credit; ETV Bharat)

काजीपुर, युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष गौरव गुर्जर ने कहा कि युवा किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में लोहिया नगर, गंगा नगर और वेदव्यासपुरी योजना के किसान पिछले 26 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. साल 2011 की बोर्ड बैठक में जो प्रतिकर और प्लॉट देने का प्रस्ताव रखा गया था, वह 2015 में पास हुआ और 2017-18 में बंटना शुरू हुआ था, लेकिन बाद में कोरोना काल का बहाना बनाकर इसे रोक दिया गया. लगभग 3 करोड़ रुपये बंटने के बाद एमडीए अधिकारियों ने वादाखिलाफी की और किसानों का हक मारना शुरू कर दिया.

हजारों किसान आज पीड़ित हैं, लेकिन एमडीए प्रशासन की नीयत में खोट है. जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिलने का दावा करते हैं, लेकिन पीड़ित किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है. अगर राज्य में रामराज्य का दावा किया जाता है, तो किसानों को न्याय दिया जाना चाहिए. जब तक हमारा हक और न्याय नहीं मिलेगा, किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं."

बकाया मुआवजा को लेकर धरने पर किसान (Photo Credit; ETV Bharat)

किसान प्रतिनिधि रोबिन चौधरी ने कहा कि हमारी जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन मुआवजा कम दिया गया. 2015 में हुए समझौते पर मेरठ विकास प्राधिकरण खरा नहीं उतरा. कोरोना महामारी के दौरान मुआवजा वितरण रोक दिया गया था, जिसे 5-6 साल बीतने के बाद भी दोबारा शुरू नहीं किया गया है. किसान काफी परेशान हैं, बच्चों की शादियों तक के काम अटके पड़े हैं. जब तक मुआवजा और प्लॉट नहीं मिल जाते, हमारा धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा. गंगानगर में खाली पड़ी जमीन पर भी किसान जुताई करेंगे और रोडवेज बस अड्डे का काम तब तक नहीं होने देंगे जब तक मुआवजा नहीं बंट जाता. ​आंदोलनकारी किसानों का आरोप है कि मेरठ विकास प्राधिकरण उनसे सस्ते दामों में जमीनें अधिग्रहित कर रहा है, लेकिन जब सर्किल रेट बढ़ाने या मुआवजे की बात आती है, तो ढिलाई बरती जाती है. वहीं, एमडीए अपनी विकसित योजनाओं को ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा रहा है. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनके रुके हुए प्रतिकर और प्लॉटों का आवंटन नहीं किया गया, तो यह आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा.

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