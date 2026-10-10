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मणिपुर कांग्रेस सांसद के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा का हल्लाबोल, सदस्यता रद्द करने की मांग

रायपुर : बीजेपी महिला मोर्चा ने शनिवार को टर्निंग पॉइंट चौक पर मणिपुर सांसद के खिलाफ मोर्चा खोला. बीजेपी महिला मोर्चा ने सांसद के इस्तीफा की मांग करने के साथ ही उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की है. महिला मोर्चा ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महिला सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन उन्हें की पार्टी के सांसद JNU की 11 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसे कृत्य करते हैं. आखिर उनके खिलाफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने क्यों चुप्पी साध रखी है. भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव करने भी पहुंची थी.









महिलाओं के उत्पीड़न पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र



बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने बताया कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश के महिला मोर्चा की नेतृत्व में हम बहनों के सम्मान को लेकर आज यहां पर बैठे हुए हैं. राहुल गांधी समय-समय पर महिला सुरक्षा की बात करते हैं. प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं. जैसे विषय को सामने लाकर बात करती हैं. पर आश्चर्य की बात है कि जिस JNU में भाई बहन जाकर सवाल खड़े करते हैं. उस JNU में 11 छात्राओं के साथ उन्हीं के सांसद के द्वारा मणिपुर के सांसद अंगोमचा बिमोल के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया. उस विषय पर पूरी कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधी हुई है.