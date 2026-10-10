मणिपुर कांग्रेस सांसद के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा का हल्लाबोल, सदस्यता रद्द करने की मांग
रायपुर में कांग्रेस के मणिपुर सांसद के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 7:19 PM IST
रायपुर : बीजेपी महिला मोर्चा ने शनिवार को टर्निंग पॉइंट चौक पर मणिपुर सांसद के खिलाफ मोर्चा खोला. बीजेपी महिला मोर्चा ने सांसद के इस्तीफा की मांग करने के साथ ही उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की है. महिला मोर्चा ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महिला सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन उन्हें की पार्टी के सांसद JNU की 11 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसे कृत्य करते हैं. आखिर उनके खिलाफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने क्यों चुप्पी साध रखी है. भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव करने भी पहुंची थी.
महिलाओं के उत्पीड़न पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र
बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने बताया कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश के महिला मोर्चा की नेतृत्व में हम बहनों के सम्मान को लेकर आज यहां पर बैठे हुए हैं. राहुल गांधी समय-समय पर महिला सुरक्षा की बात करते हैं. प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं. जैसे विषय को सामने लाकर बात करती हैं. पर आश्चर्य की बात है कि जिस JNU में भाई बहन जाकर सवाल खड़े करते हैं. उस JNU में 11 छात्राओं के साथ उन्हीं के सांसद के द्वारा मणिपुर के सांसद अंगोमचा बिमोल के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया. उस विषय पर पूरी कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधी हुई है.
हम लोग सांसद के खिलाफ यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं. जो संविधान पर उंगली उठाते हैं जो देश के राष्ट्र के प्रति काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाते हैं. आज वो बहनों के विषय पर कैसे चुप्पी साधे हैं. इस विषय को लेकर हमारे द्वारा कांग्रेस पार्टी का विरोध किया जा रहा है. पुलिस सुरक्षा में लगी महिला पुलिसकर्मी के साथ राहुल गांधी का बर्ताव किस प्रकार से शोभनीय कृत्य किया है. उसके विरोध में भी हम लोग यहां पर बैठे हैं- विभा अवस्थी, प्रदेशाध्यक्ष, बीजेपी महिला मोर्चा
राहुल गांधी महिला सुरक्षा पर अब चुप क्यों
मणिपुर के संसद के द्वारा किए गए कृत्य को लेकर विभा अवस्थी ने कहा कि अभी कमेटी ने उनको वहां से हटा दिया है. हम चाहते हैं उनको निष्कासित किया जाए. राहुल गांधी जो महिला सुरक्षा को लेकर भ्रामक बातें फैलाते हैं तो उन्हें संसद से हटाना चाहिए. इसको लेकर राहुल गांधी को पूरे देशवासियों के सामने जवाब देना चाहिए कि जब आप छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर खड़े हो सकते हैं यह तो मेरे देश की 11 बेटियां जो JNU जैसे कॉलेज में पढ़ रही है उन बेटियों का क्या है. आप सिर्फ शब्दों में लड़ेंगे क्या. सब झूठी और भ्रामक बातें फैलाएंगे क्या. जेन Z की बात करते हैं. राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले पर आप उंगली उठाते है. ऐसी कृत्य करने वाले सांसद को तत्काल संसद से हटाना चाहिए.
वहीं रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने कहा कि मणिपुर के जो सांसद हैं वो JNU की प्रोफेसर थे. उन्होंने वहां पर 11 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया.
जेएनयू ने ही जांच कमेटी बनाई जिसमें वे दोषी पाए गए. ऐसे सांसद जिन्हें जेएनयू से निकाल दिया गया. इनके बारे में ना एक शब्द राहुल गांधी के मुंह से निकल रहा है ना ही प्रियंका गांधी के मुंह से निकल रहा है और ना ही पूरी कांग्रेस पार्टी के मुंह से निकल रहा है- मीनल चौबे, मेयर रायपुर निगम
ऐसी महिला विरोधी कांग्रेस का हम विरोध कर रहे हैं. पार्टी का विरोध करते हैं. सबसे पहले सांसद के खिलाफ सजा तय होनी चाहिए. लेकिन पार्टी क्या कर रही है. महिला सुरक्षा की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी किस मुंह से उस सांसद को अवसर दे रही है. आज भी वह कांग्रेस का सांसद है. ऐसी स्थिति में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप्पी क्यों साधे हैं. क्या वे इस प्रकार की घटना का समर्थन करते हैं."
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