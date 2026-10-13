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मणिपुर सांसद अकोइजम के खिलाफ दुर्ग में प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा ने की कार्रवाई की मांग

दुर्ग : कांग्रेस के मणिपुर सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है. इसके खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन करते हुए सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. बीजेपी प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा शीतल नायक और दुर्ग महापौर अलका बाघमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की. इसके बाद सांसद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया.सुपेला चौक में भी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने राजीव भवन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. महिला कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचने से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया. प्रदर्शनकारियों ने मौके पर विरोध दर्ज कराया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग की.इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री शीतल नायक ने कांग्रेस पर निशाना साधा.

मणिपुर सांसद अकोइजम के खिलाफ दुर्ग में प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस का लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा केवल चुनावी नारा बनकर रह गया है.जब कांग्रेस के सांसद पर छात्राओं के साथ कथित यौन दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौन क्यों है. इस मामले में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को सख्त रुख अपनाना चाहिए- शीतल नायक, प्रदेश महामंत्री, बीजेपी महिला मोर्चा

सांसद को हटाने की मांग का सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं इस प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी खामी भी देखने को मिले जिस प्रदर्शन को लेकर महिला मोर्चा ने ज्ञापन लिखा था,वो उन्होंने कार्यालय में छोड़ दिया था.इसके बाद जब आखिर में ज्ञापन देने की बात आई तो महिला मोर्चा ने कार्यकर्ता को कार्यालय भेजकर ज्ञापन मंगवाया और फिर उसे सौंपा. प्रदर्शन को लेकर दुर्ग महापौर अलका बाघमार ने कहा कि महिला सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस को अपने सांसद पर लगे आरोपों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा इस मुद्दे को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखेगा और छात्राओं को न्याय दिलाने की मांग उठाता रहेगा.