छठ महापर्व से पहले हिंडन छठ घाट पर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी बोले- नदी में पानी नहीं, कैसे मनाएं फेस्टिवल

पुरबिया जनकल्याण परिषद के पदाधिकारी हिंडन छठ घाट पर तकरीबन दो घंटे तक धरने पर बैठे रहे. अपर जिलाधिकारी प्रशासन रणविजय सिंह और एसडीएम सदर अरुण दीक्षित मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे हो पुरबिया जनकल्याण परिषद के पदाधिकारी से बातचीत की. एडीएम प्रशासन और एसडीएम सदर द्वारा धरने पर बैठे पदाधिकारी की सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बातचीत कराई गई और आश्वासन दिया गया कि शाम तक पानी पहुंच जाएगा.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: 27 अक्टूबर 2025 को देशभर में छठ महापर्व पर धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. छठ महापर्व से ठीक पहले गाजियाबाद की प्रमुख छठ घाट हिंडन घाट पर पुरबिया जनकल्याण परिषद के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए हैं. पुरबिया जनकल्याण परिषद के पदाधिकारी का आरोप है कि छठ महापर्व को लेकर अव्यवस्था है, लेकिन अभी तक हिंडन नदी में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचा है. पदाधिकारी का आरोप है के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि समय से पानी पहुंच जाएगा लेकिन अब चिंता हो रही है कि यदि पानी नहीं पहुंचा तो श्रद्धालु छठ महापर्व कैसे मनाएंगे.

नदी में पानी नहीं, कैसे मनाएं महापर्व: पुरबिया जनकल्याण परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता सिंह ने कहा,"हिंडन नदी में फिलहाल सिर्फ नालों का पानी आ रहा है. अभी तक हिंडन नदी में पानी नहीं छोड़ा गया है. कल दोपहर 12:00 के बाद से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा. 24 घंटे से भी काम का अब वक्त बचा है. ऐसे में पानी कैसे पहुंचेगा. शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया था लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है. हमें कल आश्वासन दिया गया था कि समय पर पानी पहुंच जाएगा. लेकिन अभी स्थिति जस की तस बनी हुई हैहिंडन घाट से कई फीट दूर तक पानी नहीं है."

हिंडन छठ घाट गाजियाबाद का प्रमुख छठ घाट: राकेश तिवारी ने कहा, "हिंडन छठ घाट गाजियाबाद का प्रमुख छठ घाट है. लाखों की संख्या में श्रद्धालु छठ मा पर मनाने इस घाट पर आते हैं. घाटों के किनारे बेरिकेटिंग लगाई गई है ताकि लोग सुरक्षित छठ मना सके. लेकिन बैरिकेटिंग से कई फीट दूर तक पानी नहीं है. अपनी बेहद कम है. हमें आश्वासन दिया था कि 23 अक्टूबर की शाम तक पानी पहुंच जाएगा. कल छठ मनाया जाएगा लेकिन अभी तक पानी ही नहीं पहुंचा है. हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अति शीघ्र पानी को छोड़ा जाए ताकि कल देर शाम तक पर्याप्त मात्रा में हिंडन नदी में पानी पहुंचे, जिससे श्रद्धालु आस्था का महापर्व मना सके."

"मौके पर जाकर पुरबिया जनकल्याण परिषद के पदाधिकारी से बातचीत की गई है. सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पदाधिकारी की बात करवाई गई है. सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सुबह 10:00 बजे तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच जाएगा. सिंचाई विभाग द्वारा तकरीबन 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा." -अरुण दीक्षित, SDM, गाजियाबाद-

