गांव में शराब दुकान खोलने का विरोध, तहसील कार्यालय में ग्रामीणों का प्रदर्शन

दुर्ग : दुर्ग जिले के ग्राम बोरी में शराब दुकान खोले जाने के विरोध में सोमवार को तहसील कार्यालय के सामने हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया.इस विरोध प्रदर्शन में गांव के पुरुष, महिलाओं के साथ-साथ सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए. बच्चों ने अपने हाथों में खोलना है तो स्कूल खोलो, शराब भट्टी नहीं जैसे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया.

महिलाओं के साथ स्कूली छात्रों का भी प्रदर्शन : दुर्ग जिले के ग्राम बोरी में शराब दुकान खोलने के विरोध में हजारों ग्रामीण तहसील के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं. महिलाओं-बच्चों सहित स्कूली छात्र भी विरोध में शामिल हुए. वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से वे अलग-अलग स्थानों पर शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

ग्रामीणों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)