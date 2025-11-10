ETV Bharat / state

गांव में शराब दुकान खोलने का विरोध, तहसील कार्यालय में ग्रामीणों का प्रदर्शन

दुर्ग के बोरी गांव में शराब दुकान खोलने का विरोध हो रहा है.

villagers protest in Tehsil office
शराब दुकान खोलने का विरोध (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 7:46 PM IST

3 Min Read
दुर्ग : दुर्ग जिले के ग्राम बोरी में शराब दुकान खोले जाने के विरोध में सोमवार को तहसील कार्यालय के सामने हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया.इस विरोध प्रदर्शन में गांव के पुरुष, महिलाओं के साथ-साथ सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए. बच्चों ने अपने हाथों में खोलना है तो स्कूल खोलो, शराब भट्टी नहीं जैसे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया.

महिलाओं के साथ स्कूली छात्रों का भी प्रदर्शन : दुर्ग जिले के ग्राम बोरी में शराब दुकान खोलने के विरोध में हजारों ग्रामीण तहसील के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं. महिलाओं-बच्चों सहित स्कूली छात्र भी विरोध में शामिल हुए. वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से वे अलग-अलग स्थानों पर शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

ग्रामीणों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शराब नशा नहीं, नाश का कारण है. जिस स्थान पर शराब भट्टी खोली जा रही है, उसी रास्ते से स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राएं गुजरते हैं.आसपास सरकारी दफ्तर भी हैं. ऐसे में नशे में किसी के साथ कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? -मोहित साहू, स्टूडेंट और बोरी निवासी

villagers protest in Tehsil office
शराब दुकान खोलने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं महिलाओं ने कहा कि बोरी गांव में पांचवीं कक्षा से लेकर कॉलेज तक पढ़ने वाले बच्चे आते हैं और सड़क किनारे शराब दुकान खुलने से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

villagers protest in Tehsil office
तहसील कार्यालय में ग्रामीणों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब तक प्रशासन मांग नहीं मानता हम धरना स्थल पर डटे रहेंगे.शराब दुकान खुलने से सिर्फ बोरी ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा-राही निषाद,पूर्व सरपंच पथरिया

villagers protest in Tehsil office
हाथों में तख्ती लेकर बच्चों ने किया प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि ग्रामीणों का यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा. लेकिन उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी. ग्रामीण किसी भी कीमत पर अपने गांव में शराब भट्टी नहीं खुलने देना चाहते.लेकिन दूसरी ओर प्रशासन ने अब तक शराब दुकान नहीं खोलने को लेकर किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया है.अब तक यही माना जा रहा है कि प्रशासन ने बोरी गांव में शराब भट्टी खोलने का फैसला नहीं बदला है. फिलहाल ग्रामीण और स्कूली छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं.ग्रामीणों का कहना है कि जब तक शराब भट्टी खोलने का फैसला रद्द नहीं होता,तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा.

villagers protest in Tehsil office
तहसील कार्यालय में ग्रामीणों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

