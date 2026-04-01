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स्टेडियम परिसर में शराब दुकान के खिलाफ प्रदर्शन, 8 किलोमीटर पदयात्रा कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

स्टेडियम में शराब दुकान खुलने का विरोध खुर्सीपार के वार्डवासी कर रहे हैं. उनका कहना है कि रोजाना सैकड़ों बच्चे यहां प्रैक्टिस करने आते हैं.

Protest against liquor shop
स्टेडियम परिसर में शराब दुकान के खिलाफ प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 4:47 PM IST

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दुर्ग: जिले के खुर्सीपार में स्टेडियम की शराब दुकान को हटाने की मांग अब तक पूरी नहीं है. इसके विरोध में पार्षद भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में वार्ड वासियों, खिलाड़ियों और स्थानीय नागरिकों ने विरोध स्वरूप पदयात्रा निकाली.

खुर्सीपार में स्टेडियम की शराब दुकान को हटाने के लिए 8 किलोमीटर पदयात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनदर्शन में ज्ञापन

यह पदयात्रा शराब भट्टी से शुरू होकर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दुर्ग कलेक्ट्रेट तक पहुंची. यहां जनदर्शन के दौरान कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्टेडियम परिसर में शराब दुकान संचालित होना पूरी तरह अनुचित है, क्योंकि यहां रोजाना बड़ी संख्या में युवा और बच्चे खेलकूद के लिए आते हैं.

ऐसे माहौल में शराब की उपलब्धता से न केवल खिलाड़ियों पर गलत प्रभाव पड़ता है, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.- सोमेश्वर राव, वार्डवासी

Protest against liquor shop
स्टेडियम में शराब दुकान खुलने का विरोध खुर्सीपार के वार्डवासी कर रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्टेडियम में वातावरण सकरात्मक रखने की मांग

वार्डवासियों का कहना है कि लंबे समय से इस शराब दुकान को हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने सरकार से मांग की कि इस दुकान को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि स्टेडियम का वातावरण सुरक्षित और सकारात्मक बना रहे.

जब तक शराब दुकान को वहां से हटा नहीं दिया जाता हम आंदोलन जारी रखेंगे- भूपेंद्र यादव, पार्षद वार्ड नंबर 47 न्यू खुर्सीपार

Protest against liquor shop
8 किलोमीटर पदयात्रा कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विरोध करने पर पार्षद को जेल भी जाना पड़ा

पार्षद भूपेंद्र यादव ने कहा कि वे लगातार इस मुद्दे को प्रशासन के सामने उठा रहे हैं. नगर निगम के एमआईसी में भी इस दुकान को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, इसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक है. उन्होंने बताया कि विरोध के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे

Protest against liquor shop
पार्षद ने कहा, हम आंदोलन जारी रखेंगे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्टेडियम में रोजाना सैकड़ों बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं. इसके साथ ही महिलाएं और बुजुर्ग भी सुबह-शाम वॉक करते हैं. ऐसे में शराब दुकान से वातावरण दूषित हो रहा है.

Protest against liquor shop
वार्डवासियों का कहना है कि यहां रोजाना सैकड़ों बच्चे यहां प्रैक्टिस करने आते हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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