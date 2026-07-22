दिल्ली में युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए.
Published : July 22, 2026 at 2:26 PM IST
जयपुर: दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को जयपुर में सामाजिक संगठनों और युवाओं ने खासा कोठी सर्किल पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए युवाओं के मुद्दों को गंभीरता से लेने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर भी युवाओं में आक्रोश देखने को मिला. प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि देश के युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए.
'दमनात्मक रवैया अपनाया': प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता सुमित्रा चौपड़ा ने कहा कि देश का युवा रोजगार और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहा है, लेकिन जब युवा अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठाते हैं तो उनके साथ दमनात्मक रवैया अपनाया जाता है. उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज की घटना की निंदा करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की. सुमित्रा चौपड़ा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण लाखों युवा वर्षों की मेहनत के बाद भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए.
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'युवाओं की मांगों को सुनें': किसान नेता संजय माधव ने कहा कि देश का युवा और किसान दोनों ही अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के सवालों का जवाब देने के बजाय उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है. लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है और सरकार को युवाओं की मांगों को सुनना चाहिए.
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'कड़ी कार्रवाई की मांग': युवा हितांश आजाद ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से सबसे ज्यादा नुकसान उन युवाओं को होता है, जो वर्षों तक मेहनत और तैयारी करते हैं. एक परीक्षा रद्द होने या पेपर लीक होने से केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि लाखों विद्यार्थियों का समय, पैसा और मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है. उन्होंने केंद्र सरकार से प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था को मजबूत करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन में शामिल अल्वी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए.
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'आंदोलन केवल एक दिन तक सीमित नहीं': उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार, पारदर्शी भर्ती और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार से पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने और युवाओं के बीच विश्वास बहाल करने की मांग की. उन्होंने कहा कि दिल्ली में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उनका आंदोलन केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा. यदि युवाओं की समस्याओं और पेपर लीक जैसे मामलों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो सामाजिक संगठन और युवा आगे भी आंदोलन करेंगे. प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई गई.