बनारस में भू-माफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन; ढोल-नगाड़ों के साथ सड़क पर राक्षसों के भेष में उतरे लोग

स्थानीय नागरिक वरुण सिंह ने बताया कि कई बार शिकायत के बाद भी कॉलोनी से कब्जा नहीं हटाया गया, इसलिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है.

वाराणसी: बनारस में मंगलवार को अनोखा प्रदर्शन हुआ. इसमें लोगों को राक्षसों के भेष में बिठाया गया था. लोगों ने वहां ढोल-नगाड़े बजाए और इन भू-माफिया रूपी राक्षसों को भगाने की मांग प्रशासन से की. यह प्रदर्शन भू-माफियाओं के खिलाफ था. कॉलोनी के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन कर वाराणसी प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया.

आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी कॉलोनी से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया. यही वजह है कि उन्हें ऐसा प्रदर्शन करना पड़ रहा है.

भू-माफियाओं के खिलाफ लोगों का अनोखा प्रदर्शन (Video Credit: ETV Bharat)

साकेत नगर कॉलोनी में चौराहे पर प्रदर्शन: वाराणसी लंका थाना क्षेत्र के साकेत नगर कॉलोनी में चौराहे पर भूमाफिया रूपी राक्षसों को बैठाया गया था. इसके बाद उन्हें भगाने के लिए ढोल नगाड़ा बजाया गया. आरोप है कि सहकारी समिति ने पार्क को जमीन को दिखाकर कॉलोनी बनाया और पार्क को बेच दिया. इतना ही नहीं कई ऐसी जमीनें थीं जिनका आवंटन किसी और काम से था, लेकिन उन पर कॉलोनी बना दी गई. जमीनों की खरीद-बिक्री इस तरह से हो रही है कि दूसरों की जमीनों पर भी कब्जा हो रहा है.

भू-माफियाओं पर कब्जा करने का आरोप: कॉलोनी में रहने वाले वरुण सिंह बताते हैं कि साकेत नगर कॉलोनी में श्री राम सहकारी समिति ने एक कॉलोनी बसाई थी. इस कॉलोनी में स्थित पार्क पर समिति ने कब्जा कर लिया. इतना ही नहीं, कम्युनिटी सेंटर को बताया कि यहां बारात घर बनेगा.

Photo Credit: ETV Bharat
बारात घर पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया. (Photo Credit: ETV Bharat)

बारात घर पर भू-माफियाओं का कब्जा: बारात घर पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया. सीवर-ड्रेनेज सिस्टम के लिए जमीनें छोड़ी गई थीं, उन पर मकान बन गए. शॉपिंग कॉम्पलेक्स के नाम पर जो जमीनें छोड़ी गई थीं, उन पर भी मकान बन रहे हैं. प्राइमरी-नर्सरी स्कूल के लिए छोड़ी गई जमीन पर पांच मंजिला भवन बन गया. विरोध करने के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण ने उसे सील किया है.

आंदोलन करके जमीन से हटवाया गया अवैध कब्जा: वरुण सिंह ने कहा कि जिस तरीके से श्री राम सहकारी समिति द्वारा क्रय-विक्रय किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है. विदेश में रहने वाले प्लॉट होल्डर की जमीन पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया था. हम लोगों ने आंदोलन कर के इनका अवैध कब्जा छुड़वाया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि सहकारी समिति भू-माफियाओं को अपने साथ लेकर धीरे-धीरे गांधीनगर के सारे पार्क, कम्युनिटी सेंटर आदि पर कब्जा करके बेचने का काम कर रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
कॉलोनी के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)

भू-माफिया रूपी राक्षस को शांत करने के लिए प्रदर्शन: वरुण सिंह बताते हैं कि हम लोगों ने एक सांकेतिक विरोध के रूप में, जो भू-माफिया हैं. भू-माफिया रूपी राक्षस हैं, जो समाज के अंदर बहुत बड़ी बीमारी हैं, उन्हें हम ढोल-नगाड़ा-मंजीरा बजाकर के शांत करना चाहते हैं. हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी जमीन कब्जा करने की लालसा शांत करें.

भू-माफियाओं को चेतावनी दी गई: इसलिए प्रदर्शन के माध्यम से इन भू-माफियाओं को चेतावनी दी गई है. साथ ही, प्रशासन को नींद से जगाने का काम करने के लिए हम सभी के माध्यम से अनोखा प्रदर्शन किया गया है. कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि कॉलोनी के पार्क को कब्जा कर लिया गया है. कार्रवाई न होने पर वे कई दिनों से अपनी आवाज पहुंचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं.

