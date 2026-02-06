ETV Bharat / state

बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन : आमरण अनशन खत्म, महापड़ाव जारी

महापड़ाव खत्म होने के बावजूद भी लगातार धरने पर लोगों का पहुंचना शुरू है.

Save khejri Tree Campaign
महापड़ाव पर बैठे लोग (Etv Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 4:25 PM IST

2 Min Read
बीकानेर: बीकानेर में खेजड़ी कटाई को लेकर चल रहे आंदोलन में अब अनशन खत्म हो गया है, लेकिन महापड़ाव जारी रहेगा. एक दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से विधानसभा में कानून बनाए जाने की घोषणा के बाद देर रात सर्वसम्मति से इस बात का निर्णय किया और आमरण अनशन खत्म हो गया.

आंदोलन से जुड़े सुभाष बिश्नोई का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार शीघ्र ही कड़ा और सख्त कानून लेकर आएगी. इसको लेकर हमने हमारी बात सरकार तक पहुंचाई है और कई बार ज्ञापन भी दिया है कि एक पेड़ की कटाई पर 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो और संबंधित थाना क्षेत्र राजस्व क्षेत्र के अधिकारियों के साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी इसके लिए पाबंद हो.

उन्होंने कहा कि आंदोलन तो जारी रहेगा और जिस दिन कानून आएगा, उसके बाद ही महापड़ाव उठेगा. अगर सरकार उससे पहले पूर्व राजस्थान में खेजड़ी की कटाई पर रोक को लेकर आदेश जारी कर दे, तो फिर कोई चर्चा समिति के साथ बैठकर की जा सकती है.

काटी जा रही खेजड़ी: उधर, आंदोलन के संयोजक परशुराम बिश्नोई का कहना है कि कानून बनने तक महापड़ाव जारी रखेंगे और एक दिन पहले जब सरकार के मंत्री दो संभाग में कटाई पर प्रतिबंध का ऑर्डर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में करने में क्या हर्ज है, यह समझ में नहीं आ रहा है. आज भी कई जगह से समाचार आए हैं कि खेजड़ी की कटाई हुई है. ऐसे में सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है. इधर, महापड़ाव खत्म होने के बावजूद भी लगातार धरने पर लोगों का पहुंचना जारी है, हालांकि भीड़ कम हुई है, लेकिन मौजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है.

