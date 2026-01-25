ETV Bharat / state

मिर्जापुर में उद्योगपति गौतम अडानी का विरोध, निर्माणाधीन पावर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे थे

प्रदर्शनकारी गौतम अडानी से मिलने की मांग कर रहे थे. हंगामे को देखते हुए पुलिस ने किसानों को गौतम अडानी तक जाने नहीं दिया.

किसानों ने गौतम अडानी का किया विरोध.
किसानों ने गौतम अडानी का किया विरोध. (Photo Credit; Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 5:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर : ददरी खुर्द में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला आधारित पावर प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है. रविवार को उद्योगपति गौतम अडानी हेलीकॉप्टर से पहुंचे और निर्माणाधीन पावर प्लांट का निरीक्षण किया. इस दौरान किसानों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी गौतम अडानी से मिलने की मांग कर रहे थे. हंगामे को देखते हुए पुलिस ने किसानों को गौतम अडानी तक जाने नहीं दिया.

निर्माणाधीन 1600 मेगावाट पावर प्लांट का निरीक्षण करने के दौरान उद्योगपति गौतम अडानी ने परिसर में एक पौध रोपण भी किया. करीब 40 मिनट तक प्लांट का जायजा लिया. गौतम अडानी के पहुंचने की जानकारी होते ही बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण प्लांट के पास पहुंच गए. मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने सभी को गेट पर ही रोक लिया. इससे नाराज ग्रामीण हंगामा करने लगे.

गौतम अडानी ने परिसर में किया पौध रोपण.
गौतम अडानी ने परिसर में किया पौध रोपण. (Photo Credit; ETV Bharat)

आक्रोशित ग्रामीणों ने गौतम अडानी के खिलाफ नारेबाजी भी की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे पर्यावरण, जंगल, जमीन और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन प्रशासनिक रोक के कारण मिलने नहीं मिलने दिया गया.

भाकियू लोक जनशक्ति के जिला उपाध्यक्ष धर्मदेव उपाध्याय ने बताया कि हम सभी अपनी समस्या को लेकर मिलना चाह रहे थे, मगर मिलने नहीं दिया गया. इसलिये विरोध प्रदर्शन करना पड़ा. वहीं मड़िहान थाना प्रभारी बालमुकुंद मिश्र ने बताया कि गौतम अडानी प्लांट का निरीक्षण करने आए थे. इस दौरान किसान और ग्रामीण भी पहुंच गओ और विरोध करने लगे. प्रदर्शनकारियों को समझा कर वापस कर दिया गया.

बता दें, अडानी समूह कोयला आधारित 1600 मेगावाट का पावर प्लांट ददरी खुर्द में लगा रहा है. यूपीपीसीएल और अडानी पावर के अधिकारियों के बीच बिजली आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर भी हो चुका है. अनुबंध के अनुसार, कंपनी ग्रीनफील्ड 2x800 मेगावाट (1600 मेगावाट) नए अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट से बिजली सप्लाई देगी. 5.383 रुपये प्रति यूनिट दर से बिजली दी जाएगी, जो काफी किफायती होगी. इससे 25 साल में 2958 करोड़ रुपये की बचत होगी.

यह भी पढ़ें : जानिए काशी के मणिकर्णिका का महारानी अहिल्याबाई होलकर से क्या है कनेक्शन?

TAGGED:

MIRZAPUR NEWS
MIRZAPUR ADANI POWER PLANT
GAUTAM ADANIS PROTEST IN MIRZAPUR
मिर्जापुर में गौतम अडानी का विरोध
GAUTAM ADANIS PROTEST IN MIRZAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.