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'अवैध धर्मांतरण' के खिलाफ हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन, हाइवे पर फूंका 'लव जिहाद' का पुतला

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से लव जिहाद जैसे मामलों में कठोर कार्रवाई की मांग की है

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'अवैध धर्मांतरण' के खिलाफ हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 18, 2026 at 7:53 PM IST

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बागपत : महाराष्ट्र के नासिक स्थित एक निजी कंपनी से जुड़े कथित 'लव जिहाद' प्रकरण के विरोध में शनिवार को बागपत में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली-सहारनपुर हाइवे पर लव जिहाद का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया.

'अवैध धर्मांतरण' के खिलाफ हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, बागपत के बड़ौत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली बस स्टैंड पर एकत्रित हुए. उसके बाद अवैध धर्मांतरण, लैंड जिहाद, लव जिहाद की तख्तियां और बैनर हाथों में लेकर कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर मार्ग जाम कर दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण और नासिक में हुई घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि नासिक में सामने आए मामले को लेकर हिंदू संगठनों में गहरा रोष है. संगठन के पदाधिकारियों ने इस प्रकरण में सख्त कार्रवाई की मांग की है. लव जिहाद का पुतला दहन और नारेबाजी के कारण कुछ समय के लिए दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

पुलिस ने कार्यकर्ताओं से बात कर ट्रैफिक दोबारा शुरू करवाया. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि समाज में शांति और सौहार्द बना रहे. वहीं, पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

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