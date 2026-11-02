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आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का विरोध, रायपुर में IIEA ने किया विरोध प्रदर्शन

रायपुर: इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI) आईडीबीआई बैंक को कनाडा के फेयरफैक्स ग्रुप को बेचे जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है. आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों के यूनियनों के द्वारा आज और कल हड़ताल बुलाई गई. 2 दिवसीय प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए सोमवार को देशभर के बीमाकर्मियों ने लंच के बाद विरोध प्रदर्शन किया. नाराज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर सभा आयोजित की. प्रोटेस्ट कर रहे कर्मचारियों से ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन ने कहा कि वो अपने आंदोलन में एकजुटता बनाए रखें. रायपुर में एलआईसी के मंडल कार्यालय मे विरोध प्रदर्शन कर कर्मियों ने नारेबाजी भी की.

IIEA प्रेसीडेंट धर्मराज महापात्र ने केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे कथित बिक्री के मुद्दे को उठाया. IIEA अध्यक्ष ने कहा, "मुनाफे में आ चुकी बैंक को विदेशी कंपनी को बेचने की मंजूरी देश की वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए घातक है. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 अक्टूबर की बैठक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी है. यह सौदा चालू वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले पूरा होने की उम्मीद की जा रही है. इस देश विरोधी निर्णय का देश भर में पुरजोर विरोध जारी है.''

रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ यूनियन के महासचिव गजेन्द्र पटेल ने कहा, "बीमा कर्मी निजीकरण की नीतियों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे. आज की हमारी एकजुटता देश के सार्वजनिक क्षेत्रों और वित्तीय संस्थानों को बर्बाद कर देने की सरकार की नव उदारवादी नीतियो के विरोध में हो रही है."

आल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन के नेता गोपाल कृष्णन ने कहा, "वित्तीय क्षेत्र अर्थ व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है. वित्तीय क्षेत्रों का विदेशीकरण राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाएगा. केंद्र सरकार के इस कदम से आम जनता की बचत पर खतरा पैदा हो गया है. हड़ताली के माध्यम से आईडीबीआई बैंक सहित देश के समस्त सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण का विरोध हम कर रहे हैं."

प्रमुख बैंक को कनाडा की फेयरफेक्स फाइनेंशियल होल्डिंग कम्पनी को 52878 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है. जिसके अंतर्गत 60.72% नियंत्रक हिस्सेदारी का हस्तांतरण होगा. इसमें सरकार अपनी 30.48 फीसद हिस्सेदारी और एलआईसी अपनी 30.24 फीसद हिस्सेदारी बेच रही है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है. वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों और भारतीय समाज के प्रगतिशील वर्गों के व्यापक विरोध के बावजूद सरकार इस सौदे के साथ आगे बढ़ रही है. यह विदेशी पूंजी को भारतीय वित्तीय क्षेत्र और देश की घरेलू बचत पर नियंत्रण स्थापित करने देने की दिशा में एक और कदम है: धर्मराज महापात्र, प्रेसीडेंट, IIEA

आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी की कुल मिलाकर 60 फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी को बेचा जाना पूर्णतः गलत है. वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने संसद को विश्वास दिलाया था कि इस बैंक में सरकार न्यूनतम 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी कायम रखेगी. सरकार का वर्तमान कदम उस वायदे का सरासर उल्लंघन है. यह कदम भाजपा सरकार द्वारा बार -बार दोहराए जा रहे आर्थिक राष्ट्रवाद के दावे से मेल नहीं खाता है: गजेन्द्र पटेल, महासचिव, रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ यूनियन

कर्मचारी संगठन की दलील

कर्मचारी संगठनों का कहना है, ''दीर्घकाल में यह फैसला देश की राजनीतिक और आर्थिक संप्रभुता के लिए हानिकारक होगा. इस प्रमुख वित्तीय संस्थान के निजीकरण और विदेशीकरण का विरोध कर रही है. संगठनों ने कहा कि हमें आईडीबीआई में एलआईसी के निवेश को लेकर भी चिंता है. एलआईसी को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रही है. क्योंकि इस बैंक में निवेश की गई राशि पॉलिसीधारकों की ही थी. अत: एलआईसी के निवेश लक्ष्यों और पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी.''

सुधार के नाम पर वित्तीय क्षेत्र को कमजोर करने की कवायद:यूनियन

कर्मचारी संगठनों का कहना है, ''यह मामला इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि वर्ष 1991 से नवउदारवादी नीतियों को पूरी तरह अपनाने के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के नाम पर संस्थानों को किस प्रकार कमजोर किया जा रहा है. आईडीबीआईं की स्थापना 1964 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में की गई थी. इसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराना था. इसे देश के औद्योगिकीकरण में सहायता करने के लिए स्थापित किया गया. वर्ष 1976 में इस संस्था का स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया.''





लाभ की स्थिति में ऐसा कदम उठाना सही नहीं: कर्मचारी यूनियन

प्रदर्शन में शामिल कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 1991 के बाद शुरू किए गए सुधारों के नाम पर इस विकास वित्त बैंक को एक वाणिज्यिक बैंक में बदल दिया गया. विकास बैंक के कार्य वाणिज्यिक बैंक के कार्यों से अलग होते हैं. विरासत में मिली समस्याओं और दीर्घकालीन बुनियादी ढांचा के फाइनेंस के लिए सीमित समय में उधारी पर निर्भरता के कारण यह बैंक गंभीर संकट में फंस गया. मई 2017 में आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई व्यवस्था के अंतर्गत रख दिया. सितंबर 2018 में इसकी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुपात बढ़कर 31.78% हो गया. निवेश पर प्रतिफल की दर नकारात्मक हो गई थी.



कर्मचारियों ने कहा, ''एलआईसी ने इसमें निवेश करने का निर्णय लिया था. उस समय अनेक नागरिकों ने इस निर्णय पर चिंता व्यक्त की थी. उन्हें आशंका थी कि एलआईसी संकटग्रस्त बैंक को बचाने के लिए पॉलिसीधारकों के धन को जोखिम में डाल रही है. इसके जवाब में एलआईसी ने कहा था कि आईडीबीआई में उसका निवेश पूरी तरह व्यावसायिक आधार पर किया जा रहा है. इससे एलआईसी को अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार करने और बैंक एश्योरेंस माध्यम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. आगे चलकर एलआईसी की रणनीति कामयाब हुई और 2021 से इस बैंक में सुधार दिखाई देने लगे. यह बैंक लगातार लाभ प्रदर्शित करते हुए सभी परिचालन मानदंडों को पूर्ण कर रहा है. नुकसान के समय सार्वजनिक क्षेत्र की एलआईसी का 26367 करोड़ लगाकर अब लाभप्रद स्थिति में उसका निजीकरण और विदेशीकरण किया जाना पूर्णतः अनुचित है. सरकार के इस निर्णय को वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा.''





