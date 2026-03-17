आइसक्रीम फैक्ट्री का विरोध, गंदे पानी से उत्पाद बनाने का आरोप, संचालक ने बताया निराधार
महासमुंद में ग्रामीण गंदे पानी से आइसक्रीम बनाने का आरोप लगाकर फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं.जबकि फैक्ट्री संचालक ने इसे बेबुनियाद बताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 17, 2026 at 7:28 PM IST
महासमुंद : महासमुंद के बेलसोंडा गांव में आइसक्रीम फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है.ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री में गंदे पानी से आइसक्रीम बनाई जा रही है.इसके लिए ग्रामीणों ने आइसक्रीम फैक्ट्री के पिछले हिस्से के कुछ वीडियो वायरल किए हैं. ग्रामीण आइसक्रीम को हानिकारक बताते हुए फैक्ट्री को बंद करने या फिर मौजूदा स्थान से हटाने की मांग कर रहे हैं.
शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम
आइसक्रीम फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की थी.जिसके बाद मौके पर खाद्य एवं औषधि विभाग के साथ प्रशासनिक टीम जांच के लिए पहुंची. लेकिन जैसे ही प्रशासनिक टीम आइसक्रीम फैक्ट्री में आई वैसे ही ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया.गांव की महिलाएं हाथ में तख्ती लेकर आईसक्रीम फैक्टी के बाहर इकट्ठा हुई और उसे हटाने की मांग की.
खराब पानी में आइसक्रीम बनाया जा रहा है.जिस एरिया में निर्माण हो रहा है,वहां पहले से ही कई फैक्ट्रियां हैं.इसके कारण पूरे एरिया में प्रदूषण होता है.फिर भी धूल के बीच आइसक्रीम बनाया जा रहा है.इसलिए हम चाहते हैं कि इसको बंद करें या फिर इसका स्थानांतरण करें.बच्चों के लिए गंदे पानी से आइसक्रीम का निर्माण हो रहा है,जांच के लिए यहां पर टीम आई हुई है- सूर्या चंद्राकर,ग्रामीण
हमारे गांव में जो आईसक्रीम फैक्ट्री है,उसमें गंदे पानी से सामान बनाया जा रहा है.इससे बच्चों की जान को खतरा होगा.ये आईसक्रीम जहरीला है.हमने इसे रोकने के लिए एसपी कलेक्टर से शिकायत की है.इस फैक्ट्री को जल्द से जल्द बंद करने की मांग की है-ललिता,ग्रामीण
ग्रामीणों की माने तो आइसक्रीम फैक्ट्री का गंदा पानी बाहर प्रवाहित किया जाता है , जिसके कारण आसपास हमेशा दुर्गंध फैला रहता है और प्रदूषण हो रहा है. फैक्ट्री के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है और दूषित पानी बहने से आसपास के खेतों एवं पानी के श्रोत प्रभावित हो रहे हैं.यह फैक्ट्री सेहत के लिए खतरा है.
फैक्ट्री संचालक ने आरोपों को बताया गलत
वहीं दूसरी ओर आइसक्रीम फैक्ट्री संचालक ने ग्रामीणों के विरोध को गलत बताया है.मालिक का कहना है कि उनके यहां जो निर्माण हो रहा है उसके लिए आरओ का पानी इस्तेमाल किया जाता है. फैक्ट्री संचालित करने के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं,उन सभी का पालन होता है. फैक्ट्री संचालक ने आरोप लगाए कि उनकी फैक्ट्री के पीछे पटवारी का क्रशर प्लांट है.इसी वजह से पटवारी ग्रामीणों के जरिए विरोध दर्ज करवा रहा है.
हमारे फैक्ट्री में आरओ वाटर से आइसक्रीम बनाई जाती है.साथ ही गंदगी और वेस्ट के निपटान के लिए एसटीपी प्लांट भी लगाया गया है.कभी-कभी प्लांट का प्रेशर ज्यादा होने पर गंदा पानी नाली के जरिए बाहर निकाला जाता है.जो वीडियो आपने देखा है वो एरिया मेरा ही है ना कि किसी दूसरे का. नागेश चंद्राकर जो की यहां का पटवारी है उसका क्रशर प्लांट पीछे की ओर है.उसी के कारण ग्रामीण विरोध कर रहे हैं.आज मेरी फैक्ट्री में उपद्रव किया गया है.पुलिस से शिकायत करने के बाद भी मौके पर कोई नहीं आया-नीरज सिंह बिसेन ,फैक्ट्री संचालक
वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई करने की बात कही है.
हमें शिकायत मिली थी कि ग्राम बेलसोन्डा में संचालित आइसक्रीम फैक्ट्री में गंदे पानी का इस्तेमाल हो रहा है.इसके लिए हमने जांच टीम बनाकर मौके पर भेजा है.जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे- उमेश वर्मा,अभिहित अधिकारी,खाद्य एवं औषधि विभाग
दिलचस्प है कि आइसक्रीम नहीं खाने के लिए ग्राम बेलसोन्डा में मुनादी भी कराई गई है.आपको बता दें कि आइसक्रीम निर्माण एक संवेदनशील खाद्य उद्योग है , जिसके संचालन के लिए FSSAI के सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी जरूरी होता है. फैक्ट्री से लेकर वर्करों , दीवारों एवं उपकरणों को बेहद साफ एवं स्वच्छ रखना अनिवार्य है.
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