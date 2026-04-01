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धर्म स्वतंत्र अधिनियम कानून का विरोध, मसीही समाज ने निकाली रैली, कहा ईसाईयों को प्रताड़ित करने वाला कानून

जशपुर : धर्म स्वतंत्र अधिनियम के विरोध में ईसाई सामाजिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना और रैली का आयोजन किया. जिले भर से बड़ी संख्या में पहुंचे मसीही समाज के लोगों ने प्रस्तावित कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.





हर ब्लॉक से आए समाज के लोग

सुबह से ही जिले के सभी आठों विकासखंडों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. बस, पिकअप, ट्रैक्टर और चार पहिया वाहनों के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में लोग रणजीता स्टेडियम चौक के पास इकट्ठा हुए. इसके बाद विशाल रैली रणजीता स्टेडियम से निकलकर सिटी कोतवाली, जय स्तंभ चौक, महाराजा चौक, बजरंग बली चौक और पुरानी टोली होते हुए पुनः रणजीता स्टेडियम पहुंची.





नए कानून की आवश्यकता समझ से परे

धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही मतांतरण रोकने के लिए कानून लागू है, जिसे वर्ष 2000 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने लागू किया था. ऐसे में वर्तमान सरकार ने नए धर्म स्वतंत्र अधिनियम को जल्दबाजी में पारित किया जो समझ से परे है. ईसाई आदिवासी महासभा के जिला अध्यक्ष वाल्टर कुजूर ने आरोप लगाया कि सरकार का कानून मतांतरण रोकने से अधिक ईसाई समुदाय को प्रताड़ित करने का माध्यम बन सकता है.