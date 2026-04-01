धर्म स्वतंत्र अधिनियम कानून का विरोध, मसीही समाज ने निकाली रैली, कहा ईसाईयों को प्रताड़ित करने वाला कानून
धर्म स्वातंत्र्य कानून के खिलाफ मसीही समाज ने विरोध प्रदर्शन किया. समाज ने कानून को ईसाईयों को प्रताड़ित करने वाला बताया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 1, 2026 at 7:24 PM IST
जशपुर : धर्म स्वतंत्र अधिनियम के विरोध में ईसाई सामाजिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना और रैली का आयोजन किया. जिले भर से बड़ी संख्या में पहुंचे मसीही समाज के लोगों ने प्रस्तावित कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.
हर ब्लॉक से आए समाज के लोग
सुबह से ही जिले के सभी आठों विकासखंडों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. बस, पिकअप, ट्रैक्टर और चार पहिया वाहनों के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में लोग रणजीता स्टेडियम चौक के पास इकट्ठा हुए. इसके बाद विशाल रैली रणजीता स्टेडियम से निकलकर सिटी कोतवाली, जय स्तंभ चौक, महाराजा चौक, बजरंग बली चौक और पुरानी टोली होते हुए पुनः रणजीता स्टेडियम पहुंची.
नए कानून की आवश्यकता समझ से परे
धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही मतांतरण रोकने के लिए कानून लागू है, जिसे वर्ष 2000 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने लागू किया था. ऐसे में वर्तमान सरकार ने नए धर्म स्वतंत्र अधिनियम को जल्दबाजी में पारित किया जो समझ से परे है. ईसाई आदिवासी महासभा के जिला अध्यक्ष वाल्टर कुजूर ने आरोप लगाया कि सरकार का कानून मतांतरण रोकने से अधिक ईसाई समुदाय को प्रताड़ित करने का माध्यम बन सकता है.
प्रस्तावित कानून में शिकायत मिलने पर बिना दूसरे पक्ष को सुने एकपक्षीय कार्रवाई का प्रावधान है, जिससे झूठे मामलों में फंसाकर उत्पीड़न की आशंका बढ़ सकती है- वाल्टर कुजूर,जिलाध्यक्ष ईसाई आदिवासी महासभा
रैली में उमड़ी भारी भीड़ सरकार के इस अधिनियम के प्रति बढ़ते आक्रोश को दर्शाती है.यदि सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया, तो संगठन और अधिक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा- सिंहासन मिंज, जिला महासचिव
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे. भारी भीड़ के कारण पुलिस ने रायगढ़ की ओर से आने वाले यातायात को बांकी टोली की ओर डायवर्ट कर दिया. वहीं हल्के वाहनों को बस स्टैंड की ओर जाने के लिए जल संसाधन कार्यालय और विश्राम गृह मार्ग से होकर गुजरना पड़ा. भागलपुर से रणजीता स्टेडियम की ओर आने वाली सड़क पर केवल दोपहिया वाहनों को अनुमति दी गई, जिससे शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया.
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