ETV Bharat / state

अलीगढ़ में गभाना टोल पर पुलिस से धक्का-मुक्की, किसान नेता से अभद्रता के विरोध में प्रदर्शन

प्रशासन के इंतजाम के बाद भी किसान बैरिकेडिंग तोड़कर हापुड़ रवाना हो गए.

गभाना टोल पर पुलिस से धक्का-मुक्की
गभाना टोल पर पुलिस से धक्का-मुक्की (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 9:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: शहर में शुक्रवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री मदन चौहान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए हापुड़ की ओर कूच कर गए. गभाना टोल प्लाजा पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भारी संख्या में पहुंचे किसानों के आगे प्रशासन के इंतजाम कमजोर पड़ गए और कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए.

भारतीय किसान यूनियन (Video Credit; ETV Bharat)



पूर्व मंत्री मदन चौहान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन: जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले एक ढाबे के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री मदन चौहान द्वारा किसान नेताओं पर कथित अभद्र टिप्पणी की गई थी. इस बयान के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने उनके आवास के घेराव का ऐलान किया था. इसी क्रम में शुक्रवार को अलीगढ़ समेत कई जिलों से किसान कार्यकर्ता हापुड़ के लिए रवाना हुए.

किसानों से पुलिस की नोकझोंक: मामले को देखते हुए, गभाना टोल प्लाजा पर प्रशासन पहले से अलर्ट था और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. जैसे ही किसानों का काफिला वहां पहुंचा, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की में बदल गई. कई कार्यकर्ता हाथों में डंडे लिए हुए थे और पैदल तथा गाड़ियों के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे.

किसान हापुड़ के लिए रवाना: स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब सैकड़ों किसान टोल प्लाजा पर जमा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया. पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पार करते हुए दर्जनों गाड़ियां आगे निकल गईं. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने काफी मशक्कत की, लेकिन भीड़ को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सके. अंततः बड़ी संख्या में किसान गभाना टोल पार कर खुर्जा की ओर बढ़ गए और वहां से हापुड़ के लिए रवाना हो गए.


हापुड़ में भारी पुलिस बल तैनात: इस घटनाक्रम के बाद, प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. हापुड़ और बुलंदशहर में भारी पुलिस बल तैनात कियी गया है, ताकि किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

मंत्री अपने बयान पर माफी मांगें: वहीं, किसान नेताओं का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने जा रहे हैं और उनकी मांग है कि पूर्व मंत्री अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.


गभाना टोल प्लाजा पर हुई इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि किसानों के मुद्दों को लेकर आक्रोश किस स्तर तक पहुंच सकता है और प्रशासन के लिए ऐसी स्थितियों को संभालना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. फिलहाल सभी की नजरें हापुड़ में होने वाले संभावित घेराव और वहां की स्थिति पर टिकी हुई है.

ये भी पढ़ें: बरेली में राकेश टिकैत बोले- किसानों की जमीन के पीछे पड़ी है सरकार, जानिए आजम खान पर क्या कहा

ये भी पढ़ें: किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने भगवंत मान की चुनौती स्वीकार की, सरकार की विफलताओं पर साधा निशाना

TAGGED:

FARMERS PROTEST GABHANA TOLL PLAZA
FARMER LEADER MISCONDUCT TOWARDS
PROTEST AGAINST MADAN CHAUHAN
FARMERS PROTEST IN ALIGARH
FARMERS PROTEST IN HAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.