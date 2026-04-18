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अलीगढ़ में गभाना टोल पर पुलिस से धक्का-मुक्की, किसान नेता से अभद्रता के विरोध में प्रदर्शन

अलीगढ़: शहर में शुक्रवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री मदन चौहान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए हापुड़ की ओर कूच कर गए. गभाना टोल प्लाजा पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भारी संख्या में पहुंचे किसानों के आगे प्रशासन के इंतजाम कमजोर पड़ गए और कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए.

भारतीय किसान यूनियन (Video Credit; ETV Bharat)





पूर्व मंत्री मदन चौहान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन: जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले एक ढाबे के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री मदन चौहान द्वारा किसान नेताओं पर कथित अभद्र टिप्पणी की गई थी. इस बयान के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने उनके आवास के घेराव का ऐलान किया था. इसी क्रम में शुक्रवार को अलीगढ़ समेत कई जिलों से किसान कार्यकर्ता हापुड़ के लिए रवाना हुए.

किसानों से पुलिस की नोकझोंक: मामले को देखते हुए, गभाना टोल प्लाजा पर प्रशासन पहले से अलर्ट था और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. जैसे ही किसानों का काफिला वहां पहुंचा, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की में बदल गई. कई कार्यकर्ता हाथों में डंडे लिए हुए थे और पैदल तथा गाड़ियों के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे.

किसान हापुड़ के लिए रवाना: स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब सैकड़ों किसान टोल प्लाजा पर जमा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया. पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पार करते हुए दर्जनों गाड़ियां आगे निकल गईं. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने काफी मशक्कत की, लेकिन भीड़ को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सके. अंततः बड़ी संख्या में किसान गभाना टोल पार कर खुर्जा की ओर बढ़ गए और वहां से हापुड़ के लिए रवाना हो गए.