ETV Bharat / state

IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर शाहरुख का विरोध, मथुरा में पोस्टर पर कालिख लगाई, जीभ काटकर लाने वाले को एक लाख इनाम देने का एलान

हिंदूवादी संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर भारत में आए तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा.

मथुरा में शाहरुख खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन.
मथुरा में शाहरुख खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 9:05 PM IST

|

Updated : January 1, 2026 at 9:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने पर हिंदू संगठनों में आक्रोश है. गुरुवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा और हिंदूवादी संगठन ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का विरोध किया और पोस्टर पर कालिख पोती. हिंदूवादी संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर भारत में आए तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा. शाहरुख खान के आवास पर जाकर विरोध करेंगे.

अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि जो भी व्यक्ति शाहरुख खान की जीभ काट कर लाएगा, उसे एक लाख रुपये इनाम में दिया जाएगा. शाहरुख खान ने घिनौना काम किया है. IPL के मैचों में बांग्लादेश के क्रिकेटरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. शाहरुख खान के मन में भारत के प्रति प्रेम नहीं है.

बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर शाहरुख खान का विरोध. (Video Credit; ETV Bharat)

भारत में रहने का अधिकार नहीं : मीरा राठौर ने कहा, हमेशा से पाकिस्तान और बांग्लादेश का गुणगान करते हैं. ऐसे अभिनेता को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं. बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है और शाहरुख खान बांग्लादेश के लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं. आज हमने शाहरुख खान के पोस्टर पर कालिख पोतकर का विरोध जताया है.

शाहरुख के मन में हिंदुस्तान के प्रति प्रेम नहीं : फलाहारी संत दिनेश शर्मा ने कहा, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के मन में कभी भी हिंदुस्तान के प्रति प्रेम नहीं रहा है. हमेशा से पाकिस्तान और बांग्लादेश को करोड़ों रुपए की मदद दी जाती है. भारत में क्रिकेटरों की कोई कमी नहीं है. भारत में रहकर शाहरुख खान पैसा कमाते हैं, लेकिन मदद पाकिस्तान और बांग्लादेश की करते हैं.

शाहरुख की संपत्ति की जाए जब्त : बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है. फिर भी शाहरुख खान बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं. उनके मन में भारत के प्रति प्रेम नहीं है. हमारी केंद्र सरकार से मांग है शाहरुख खान की संपत्ति जब्त कर ली जाए और इनको बांग्लादेश भेज दिया जाए. हम हिंदूवादी संगठन शाहरुख खान को चेतावनी देते हैं, अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर भारत में आए तो हम विरोध और आंदोलन करेंगे. शाहरुख खान के घर का घेराव भी करेंगे.

यह भी पढ़ें : एंटीबायोटिक जितना पावरफुल है बिना डंक वाली मधुमक्खी का शहद, ऑक्सीडेटिव तनाव के लिए है फायदेमंद, जानिए क्या कहती है रिसर्च

Last Updated : January 1, 2026 at 9:24 PM IST

TAGGED:

FILM ACTOR SHAHRUKH KHAN
SHAHRUKH KHAN IPL CONTROVERSY
PROTEST AGAINST SHAHRUKH KHAN
शाहरुख खान के खिलाफ विरोध
PROTEST AGAINST SHAHRUKH KHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.