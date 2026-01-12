ETV Bharat / state

तंबाकू पर बढ़े टैक्स को वापस लेने की मांग को लेकर FRAI का प्रदर्शन, कहा- खतरे में पड़ जाएगी रोजी-रोटी

रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले तंबाकू प्रोडक्ट्स पर हाल ही में हुए टैक्स बदलावों के असर को लेकर हम सब परेशान है. हजारों छोटे रिटेलर, फेरीवाले और फुटपाथ पर बेचने वाले आज तालकटोरा स्टेडियम के बाहर इकट्ठा होकर सरकार से उन टैक्स पर फिर से विचार करने की मांग की है. यह विरोध प्रदर्शन फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FRAI) ने आयोजित किया था. एसोसिएशन ने नोटिफाइड टैक्स रेट्स की तुरंत समीक्षा की अपील करते हुए चेतावनी दी कि लाखों छोटे रिटेलर आर्थिक तंगी में फंस सकते हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज बढ़ोतरी के खिलाफ होलसेलर और रिटेलर दुकानदारों के साथ फुटकर व्यापारियों ने भी जमकर प्रदर्शन किया है. प्रदर्शन करने वाले व्यापारियों ने कहा है कि तंबाकू प्रोडक्ट पर एक्साइज बढ़ोतरी होने से हमलोगों का रोजी-रोटी खतरे में पड़ सकती है.

तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी: भारत सरकार ने 1 फरवरी, 2026 से तंबाकू उत्पादों जैसे (सिगरेट, गुटखा, जर्दा आदि) पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में भारी बढ़ोतरी की है, जिससे इन उत्पादों की कीमतें बढ़ जाएंगी. यह कदम जीएसटी मुआवजे को खत्म कर, नया उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त सेस लगाकर उठाया गया है. जिसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और खपत कम करना है. ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से तंबाकू के एक्साइज में बढ़ोतरी की गई है, इससे मध्यम दुकानदार और छोटे दुकानदार ज्यादा नुकसान उठाएंगे. ऐसे में हमारे रोजी-रोटी पर खतरा उत्पन्न हो गया है.

तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज बढ़ोतरी वापस लेने की मांग: उन्होंने कहा कि सरकार तस्करों को कम करने के लिए यह कदम उठाया है, लेकिन अगर सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं करती है तो फिर हमें माल खरीदने में दिक्कतें होगी. इसको लेकर हमने फेडरेशन ऑफ़ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के तहत लेटर भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. अगर सरकार इस पर सुनवाई नहीं करती है तो अवैध कारोबार ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है.

वहीं अब चबाने वाले तंबाकू पर 82% तक टैक्स लगेगा, जो पहले काफी कम था. सिगरेट की लंबाई के आधार पर एक्साइज ड्यूटी तय की गई है. जिससे लंबी सिगरेट महंगी होंगी.पहले के जीएसटी मुआवजा उपकर को खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह नई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और एक नया सेस जोड़ा गया है. सिगरेट पर कुल टैक्स अब 40% GST + नई एक्साइज ड्यूटी + मौजूदा NCCD (National Calamity Contingent Duty) के साथ और बढ़ जाएगा, जिससे कुल टैक्स दरें 54% से बढ़कर करीब 66% तक हो सकती हैं.

