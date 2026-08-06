संगमपल्ली में अंग्रेजी शराब दुकान के खिलाफ प्रदर्शन, विधायक विक्रम मंडावी के साथ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा
भोपालपटनम विकासखंड अंतर्गत ग्राम संगमपल्ली (मद्देड) में प्रस्तावित सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 5:06 PM IST
बीजापुर : बीजापुर जिले के संगमपल्ली में प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. प्रशासन के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शराब दुकान खोलने के आदेश जारी होने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है. गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, पुरुष और कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र होकर शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे. प्रदर्शन में कई महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों को गोद में लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं और शराब दुकान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
सामाजिक माहौल खराब करने का आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शराब दुकान खुलने से सामाजिक माहौल खराब होगा, महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित होगी और परिवारों पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा.प्रदर्शनकारी महिलाओं ने प्रशासन से शराब दुकान खोलने का निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी ग्रामीणों का समर्थन किया. वहीं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात रही. फिलहाल संगमपल्ली में शराब दुकान को लेकर विरोध और प्रशासन की कार्रवाई के बीच स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है.
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बिना ग्राम सभा की सहमति और स्थानीय लोगों की मर्जी के खिलाफ इस दुकान को खोला जा रहा है, जिससे गांव में नशाखोरी बढ़ेगी और सामाजिक ताना-बाना बिगड़ेगा. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए. ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जगह सरकार आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोल रही है. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि तत्काल इस दुकान को हटाने का आदेश जारी किया जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा.ग्रामीणों के प्रदर्शन को समर्थन देने विधायक विक्रम मंडावी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.
बीजेपी सरकार स्कूलों को बंद कर आदिवासी युवाओं को नशे की लत लगा रही है. जहां शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए, वहां सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जा रही हैं.यह युवाओं को जानबूझकर बर्बाद करने की साजिश है- विक्रम मंडावी, विधायक
विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि बस्तर के आदिवासी युवा पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं. ऐसे में नशे की दुकानें खोलना उनके जीवन को और बर्बाद करने जैसा है. विधायक ने प्रशासन से अपील की कि ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लिया जाए और शराब दुकान का प्रस्ताव तत्काल निरस्त किया जाए.
क्या है ग्रामीणों का डर ?
ग्रामीणों का कहना है कि संगमपल्ली जैसे गांव में शराब दुकान खुलने से घरेलू हिंसा, आपसी झगड़े और युवाओं में नशाखोरी बढ़ने का खतरा है.कई महिलाओं ने भी प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाई और कहा कि परिवारों की शांति भंग होगी और इसका असर खेती किसानी पर भी पड़ेगा.
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