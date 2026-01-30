ETV Bharat / state

बुलडोजर लेकर पहुंचे अधिकारी तो टूट पड़े लोग..CO के साध धक्का-मुक्की, 50 लोगों पर FIR

रोहतास में जैसे ही पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे लोग टूट पड़े. सीओ के साथ धक्का-मुक्की की गयी.

रोहतास में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 30, 2026 at 8:04 PM IST

रोहतास: बिहार में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी से चल रहा है. लोगों का विरोध भी खुलकर सामने आ रहे हैं. शुक्रवार को रोहतास में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा. पुलिस प्रशासन जैसे ही बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने लगे कि लोग टूट पड़े. इस दौरान सीओ के साथ गाली-गलौज और धक्का मुक्की की गयी.

शहर से हटाया गया अतिक्रमण: मामला नगर पंचायत क्षेत्र का है. पुलिस बल की मौजूदगी में नगर के प्रमुख चौराहों और मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाया जा सके. मोहनिया रोड, दिनारा रोड, सासाराम रोड एवं बक्सर रोड पर सड़क किनारे लगे ठेले, फुटपाथी दुकानें और अन्य अवैध कब्जों को हटाया गया. कार्रवाई की निगरानी नगर कार्यपालक पदाधिकारी ओमप्रकाश सिंह कर रहे थे. कोचस सीओ विनीत व्यास भी थे.

रोहतास में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल (ETV Bharat)

मछली कारोबारी का विरोध: नगर प्रशासन का बुलडोजर दिनारा रोड स्थित मछली मंडी के पास पहुंचा तो मछली कारोबारी ने विरोध शुरू कर दिया. आरोप है कि कारोबारी जुगनू कुरैशी अंचलाधिकारी विनीत व्यास से उलझ गए और उनके साथ गाली-गलौज व कहासुनी करने लगा. अधिकारियों द्वारा समझाने के बावजूद धक्का-मुक्की की गयी. हालांकि इस दौरान मौदूद सिपाहियों ने जुगनू कुरैशी को हिरासत में ले लिया.

सरकारी कार्य में बाधा पर कार्रवाई: इस तरह का विरोध देख नगर प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. प्रशासन की ओर से बताया गया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और अधिकारियों से दुर्व्यवहार के मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है. सरकार के आदेश का विरोध करना गलत है.

"अतिक्रमण के कारण आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही थी. माइकिंग व नोटिस के माध्यम से पहले ही चेतावनी दी गई है. भविष्य में दोबारा सड़क या सार्वजनिक स्थल पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी जारी रहेगा." -विनीत व्यास, सीओ, कोचस रोहतास

रोहतास में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल (ETV Bharat)

प्रशासन पर गंभीर आरोप: इधर, अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर पूर्व जिला परिषद मुन्ना पासवान ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. कहा कि अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व से किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है. ना ही पुनर्वास की व्यवस्था की गई है. हम छोटे व्यापारी कहां जाएं. प्रशासन को चाहिए कि हमारा इंतजाम करे तब अतिक्रमण की कार्यवाई की जाए.

"बहुत सारे लोग सड़क किनारे दुकान के माध्यम से परिवार का भरण पोषण करते हैं. ऐसे में बिना कोई व्यवस्था के अतिक्रमण हटाना गलत है. सरकार को पहले इन लोगों के लिए व्यवस्ता करनी चाहिए, इसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए." -मुन्ना पासवान, पूर्व जिला पार्षद

