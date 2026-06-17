बिजली दर में बढ़ोतरी का विरोध, बारिश के बीच डटे रहे कांग्रेसी, बढ़ी दरें वापस लेने की मांग
छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े दरों का कांग्रेस ने विरोध किया है.कांग्रेस ने बारिश के बीच प्रदर्शन करके बढ़ी हुई दरें वापस लेने को कहा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 17, 2026 at 4:42 PM IST
जगदलपुर/कांकेर : छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े दरों का कांग्रेस ने विरोध किया है. बुधवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन किया.इसी कड़ी में मूसलाधार बारिश के बीच कांग्रेस ने बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया. प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया. जिससे कुछ देर तक तनाव की स्थिति भी बनी रही.
बारिश के बीच भी डटे कांग्रेसी
इसी बीच बस्तर में तेज गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गई. लेकिन कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बारिश में भी डटे रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. और आरोप लगाए कि छत्तीसगढ़ में साय सरकार और डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है.
प्रदेश में आम जनता पर लगातार महंगाई का बोझ बढ़ाया जा रहा है. बिजली दरों में बार-बार वृद्धि कर लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार डाला जा रहा है. छत्तीसगढ़ में अब तक छह बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की जा चुकी है. जिससे घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है- सुशील मौर्य,कांग्रेस जिला अध्यक्ष
पुलिस ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम
प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत बिजली विभाग कार्यालय के बाहर बैरिकेड्स लगाए और आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया. इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर विरोध जताया बारिश के बीच कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता के हितों की लड़ाई हर परिस्थिति में जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि तेज बारिश भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी. क्योंकि यह आंदोलन आम लोगों की समस्याओं से जुड़ा हुआ है.
सरकार से बढ़ी हुई दरें वापस लेने की मांग
कांग्रेस ने सरकार से बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी वापस लेने और उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की है. नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
कांकेर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन
कांकेर में बढ़ते बिजली बिल, डीजल संकट और महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.प्रदेश में बढ़ते बिजली बिल और पेट्रोल-डीजल की किल्लत को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध जताया.
बिजली विभाग का दफ्तर घेरने की कोशिश
बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित होकर रैली के रूप में बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय का घेराव कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी देखने को मिली.
प्रदेश में बिजली बिलों में बढ़ोतरी और डीजल संकट से किसान आम नागरिक परेशान हैं. सरकार जनता को राहत देने के बजाय केवल वादे कर रही है - राजेश तिवारी,राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस
वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बसंत यादव ने कहा कि कांग्रेस जनता की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी और जनहित के मुद्दों पर आंदोलन जारी रहेगा.
आम जनता पर बोझ बढ़ने का आरोप
इसके बाद प्रदर्शनकारी सेन चौक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया गया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद बिजली दरों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है.