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अंकिता भंडारी हत्याकांड: दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने पर रायपुर में भी प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

अंकिता भंडारी हत्याकांड: दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने पर रायपुर में भी प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: गुरुवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर डॉ अंबेडकर चौक पर धरना दिया गया. धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया. कांग्रेसी अंकिता भंडारी के माता पिता की गिरफ्तारी से आक्रोश में है. साल 2022 में देश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड सहित पूरे देश में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है.

अंकिता भंडारी हत्याकांड: दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने पर रायपुर में भी प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH) रिसॉर्ट रिसेप्शनिस्ट को प्रताड़ित करने का मामला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता पुलकित आर्य के रिसॉर्ट की 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता को प्रताड़ित किया गया था. उसे स्पेशल वीआईपी सर्विस देने का दबाव बनाया गया, बाद में हत्या करने का आरोप लगा था. उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने आंदोलन के दबाव में आकर 4 साल पूर्व मामले को सीबीआई को भी सौंपा था.