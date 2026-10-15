अंकिता भंडारी हत्याकांड: दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने पर रायपुर में भी प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
साल 2022 के उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन, दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाने का विरोध
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 8:33 PM IST
रायपुर: गुरुवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर डॉ अंबेडकर चौक पर धरना दिया गया. धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया. कांग्रेसी अंकिता भंडारी के माता पिता की गिरफ्तारी से आक्रोश में है. साल 2022 में देश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड सहित पूरे देश में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है.
रिसॉर्ट रिसेप्शनिस्ट को प्रताड़ित करने का मामला
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता पुलकित आर्य के रिसॉर्ट की 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता को प्रताड़ित किया गया था. उसे स्पेशल वीआईपी सर्विस देने का दबाव बनाया गया, बाद में हत्या करने का आरोप लगा था. उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने आंदोलन के दबाव में आकर 4 साल पूर्व मामले को सीबीआई को भी सौंपा था.
सबूत मिटाने के आरोप
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार अंकिता भंडारी का पीड़ित परिवार क़ानूनी लड़ाई प्रक्रिया से लड़ रहा है. उत्तराखंड सरकार ने उस रिसॉर्ट को गिराकर सबूत मिटाने से लेकर मामले को दबाने का हर प्रयास किया. लेकिन अपनी बच्ची को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे माता-पिता को प्रभावित नहीं कर पाए.
दुष्यंत गौतम राज्यपाल बने तो फिर गर्माया मामला
केस में गवाही के दौरान उस समय के उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम गवाहों एवं अंकिता के माता पिता लगातार ले रहे थे. जिस वीआईपी की बात की जा रही थी वो यही व्यक्ति है. लेकिन उन्हीं दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाकर बीजेपी ने महिमा मंडित किया.
माता-पिता को ही किया गिरफ्तार
बताया जा रहा है कि दुष्यंत गौतम के राज्यपाल बनाने पर पीड़ित परिवार दिल्ली में इंडिया गेट में आकर शाम 7 बजे से धरने पर बैठे थे. उनकी मांग यही थी कि CBI की ओर से मामले को खत्म किए जाने तक दुष्यंत गौतम को राज्यपाल पद की शपथ लेने से रोका जाए. लेकिन दिल्ली पुलिस ने माता-पिता को गुरुवार सुबह 4 बजे गिरफ़्तार कर लिया.
राहुल गांधी भी समर्थन में पहुंचे थे
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी रातभर पीड़ित माता-पिता के साथ उन्हें नैतिक समर्थन देने मौजूद थे. लिए लेकिन बुधवार कि देर रात राहुल गांधी के जाने के बाद अंकिता के माता पिता को इंडिया गेट से गिरफ़्तार कर थाने ले जाया गया. इसी मामले के खिलाफ अब रायपुर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है.
अंकिता और उनके माता पिता को न्याय दिलाने की मांग की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेता राज्यपाल निवास पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन राज्यपाल के ओएसडी को सौंपा गया.