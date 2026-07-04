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नकटी गांव विस्थापन का विरोध, कांग्रेस का ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदर्शन, बीजेपी सरकार का पुतला दहन

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बरसात के मौसम में प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. कांग्रेस ने सरकार से तत्काल पुनर्वास मुआवजा और प्रभावित परिवारों को न्याय देने की मांग की है.प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल, किसान कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस और आईटी सेल सहित अलग-अलग प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए.

नकटी गांव में 85 परिवारों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं. प्रभावित परिवारों को अब तक न तो उचित मुआवजा दिया गया है और न ही उनके पुनर्वास की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है- जनक नंदन कश्यप, सचिव, प्रदेश कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश और जिला कांग्रेस कमेटी के आदेश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया.भानुप्रतापपुर के मुख्य चौराहे, चारामा में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 और दुर्गूकोंदल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया.

कांकेर/ धमतरी / खैरागढ़ : रायपुर के नकटी गांव विस्थापन का कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है. जिला मुख्यालयों के बाद कांग्रेस ने ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदर्शन किया है. कांकेर जिले के ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. नकटी गांव में कथित बुलडोजर कार्रवाई और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन किया. चारामा, भानुप्रतापपुर और दुर्गूकोंदल में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए.

बीजेपी सरकार का फूंका पुतला (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि प्रभावित परिवारों की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.नकटी गांव के प्रभावित परिवारों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है. अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन और सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं.

धमतरी में भी प्रदर्शन

धमतरी में भी नकटी गांव को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर के नेतृत्व में आयोजित किया गया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्षाकाल के दौरान परिवारों को बेघर करना अमानवीय है और प्रभावित लोगों को न्याय मिलना चाहिए.







नकटी के ग्रामीणों के साथ हुआ व्यवहार किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के 13 विधायक मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उस स्थान पर प्रस्तावित आवास लेने से इनकार कर चुके हैं. उन्होंने भाजपा नेताओं से भी नैतिक आधार पर ऐसे आवास छोड़ने और प्रभावित गरीब परिवारों के साथ खड़े होने की अपील की- ओंकार साहू ,विधायक

जिलाध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने कहा कि नकटी में रात के समय जिस तरह बेदखली और तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनहीन है. उनका कहना था कि प्रशासन को पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और सम्मानजनक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जानी चाहिए थी.

खैरागढ़ में भी दिखा विरोध

खैरागढ़ में भी हाथों में तख्तियां और सरकार विरोधी नारे लगाते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के आशियाने उजाड़कर विकास का दावा कर रही है। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि बरसात के मौसम में परिवारों को बेघर करना संवेदनहीन और अमानवीय फैसला है.



जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू ने कहा कि नकटी में जिन परिवारों के मकान तोड़े गए, उन्हें न तो पर्याप्त समय दिया गया और न ही पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था की गई.उन्होंने सरकार से प्रभावित परिवारों को तत्काल मुआवजा, वैकल्पिक आवास और न्याय देने की मांग की.उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो कांग्रेस आंदोलन को और व्यापक रूप देगी.

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