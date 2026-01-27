ETV Bharat / state

पाकुड़ में नौ घंटे बाद हटा सड़क जाम, आश्रित को मुआवजा व नौकरी का आश्वासन

पाकुड़ में सड़क हादसे में मौत के विरोध में लोगों द्वारा किया गया जाम प्रशासन के आश्वासन पर हटाया गया.

protest against death in road accident blockade lifted after assurance of compensation and jobs to affected family in Pakur
सड़क जाम करते लोग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 27, 2026 at 8:13 PM IST

3 Min Read
पाकुड़: जिला में स्कूल बस के धक्के से स्कूटी सवार युवक की हुई मौत से भड़के ग्रामीणों द्वारा किये सड़क जाम को 9 घंटे बाद हटा लिया गया. अधिकारियों द्वारा घंटों समझाने और मुआवजा सहित सरकारी सुविधाएं मुहैया कराए जाने के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए. इसके बाद शाम लगभग 6 बजे लोगों ने सड़क जाम हटाया.

अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी ने बताया कि जो भी सरकार के द्वारा प्रावधान मुआवजा राशि है उसे मृतक के आश्रित को दिया जाएगा. इसके साथ ही परिवार को अन्य सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया गया है. बता दें कि मंगवार सुबह हादसे के बाद सड़क जाम और हंगामे की स्थिति को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानन्द आजाद दिन भर जाम स्थल पर रहे. प्रशासन की सूझबूझ के साथ घटनास्थल में कोई माहौल बिगड़ने नहीं दिया.

जानकारी देते अनुमंडल पदाधिकारी (ETV Bharat)

क्या है पूरा घटनाक्रम

मंगलवार की सुबह लगभग 8.30 बजे रेलवे गुमटी की ओर से आ रही स्कूल बस ने स्कूटी सवार मृदुल चंद्र को धक्का मार दिया. मृदुल के सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया. मृदुल की मौत की सूचना मिलते ही तलवाडांगा गांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और गांधी चौक के निकट पाकुड़ धुलियान मुख्य सड़क को जाम कर दिया.

सड़क जाम की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी, अंचल पदाधिकारी दलबल के साथ पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ वार्ता की. लेकिन ग्रामीणों ने वहां पहुंचे अधिकारियों की एक नहीं सुनी और भड़क गये. ग्रामीणों ने शहरी क्षेत्र के गांधी चौक के अलावा हिरण चौक, टिनबंगला, शनि मंदिर, अंबेडकर चौक, बिरसा चौक आदि स्थानों में बैरिकेडिंग व ईंट-पत्थर रखकर कर सड़क जाम किया और पूरे शहरी क्षेत्र में दुकानें बंद करा दीं.

ग्रामीण स्कूल व बीएड कॉलेज पहुंचे और विद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया, साथ ही पाकुड़ बरहरवा मुख्य सड़क को भी जाम कर दिया. स्कूल के पास हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पार्टी व विद्यालय पर पथराव किया. स्थिति बिगड़ता देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को पीछे हटने के लिए समझाया लेकिन उन्होंने पुलिस की एक नहीं सुनी.

इसके जवाब में पुलिस ने भीड़ के नियंत्रण के लिए आंसू गैस के गोले दागे और उपद्रवियों पर बल प्रयोग करते हुए उन्हें इलाके से खदेड़ा. इस दौरान एक चौकीदार घायल भी हुए. इस बीच गांधी चौक पर जाम कर रहे लोगों के साथ अधिकारियों ने बात और काफी मनाने-समझाने और आश्वासन के बाद शाम लगभग 6 बजे सार्थक वार्ता हुई और सड़क जाम हटाया. सड़क जाम के कारण मंगलवार को दिनभर कारोबारियों का कारोबार ठप रहा तो मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हाट, बाजारों में सब्जी, अनाज व फल विक्रेताओं को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा. इस सड़क जाम के कारण सार्वजनिक वाहन नहीं चलने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हुई.

