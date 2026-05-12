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बेमेतरा में गायों की मौत के विरोध में प्रदर्शन, देवेंद्र यादव और यूथ कांग्रेस के खिलाफ FIR

बेमेतरा में 300 गौवंश मौत मामले में विरोध प्रदर्शन करने पर देवेंद्र यादव समेत 19 नामजद लोगों पर एफआईआर की गई है.

COWS DEATH IN BEMETARA
देवेंद्र यादव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 12, 2026 at 7:42 AM IST

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Updated : May 12, 2026 at 7:50 AM IST

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दुर्ग: बेमेतरा में 300 गौवंशों की कथित मौत के मामले को लेकर हुए युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है. भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया और माहौल खराब करने की कोशिश की गई.

बेमेतरा में गौवंशों की मौत पर कांग्रेस का प्रदर्शन

बेमेतरा के उसलापुर-झिरिया में बीते हफ्ते कथित रूप से 300 से ज्यादा गोवंशों की दर्दनाक मौत हो गई. इसके विरोध में शनिवार को यूथ कांग्रेस ने ग्राम झिरिया में जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई. प्रदर्शन में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा, पूर्व संसदीय सचिव गुरु दयाल सिंह बंजारे सहित कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने विधायक एवं कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, पशुपालन मंत्री रामविचार नेताम और गौसेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली. इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हुई.

देवेंद्र यादव पर एफआईआर (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर

अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे सहित 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक निर्देशों का पालन नहीं किया गया. साथ ही बिना अनुमति भीड़ एकत्र कर कानून व्यवस्था प्रभावित करने और माहौल खराब करने की कोशिश की गई. पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान धारा 144 और अन्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है. मामले की जांच की जा रही है और वीडियो फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

राजनीतिक दबाव में एफआईआर का आरोप

वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने गौवंशों की मौत के मामले में आवाज उठाई और यह पूरी तरह लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन था. कांग्रेस ने एफआईआर को राजनीतिक दबाव में की गई कार्रवाई बताया है.

देवेंद्र यादव का बयान

एफआईआर दर्ज होने के मामले में विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि बेमेतरा में प्रशासनिक गलती की वजह से 300 गोवंशों की मौत हुई. इसका आंदोलन कई दिनों से चल रहा था. इस आंदोलन में वहां के जनपद सदस्य धरने पर बैठे थे और महीनों से आंदोलन चल रहा था. भाजपा गौमाता के नाम पर वोट मांगती है लोकिन उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं करना चाहती. एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की होगी.

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Last Updated : May 12, 2026 at 7:50 AM IST

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