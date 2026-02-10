ETV Bharat / state

मत्स्य नीति की ठेका व्यवस्था का विरोध, विस्थापित मछुआरे कोरबा में हुए लामबंद

मछुआरा संघर्ष समिति ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. समिति ने बांगो डैम से प्रभावितों को मछली पालन का अधिकार देने की मांग की.

PROTEST AGAINST FISHERIES POLICY
विस्थापित मछुआरे कोरबा में हुए लामबंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 10, 2026 at 12:05 PM IST

4 Min Read
कोरबा: मिनीमाता हसदेव(बांगो) जलाशय में लागू ठेका व्यवस्था के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में स्थानीय आदिवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे. बांगो बांध से विस्थापित हसदेव बांध क्षेत्र की 22 पंजीकृत मछुआरा सहकारी समितियों के संयुक्त संगठन, विस्थापित आदिवासी(हसदेव जलाशय) मछुआरा संघर्ष समिति के नेतृत्व में ये रैली निकाली गयी. रैली के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कोरबा जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा. छत्तीसगढ़ किसान सभा ने बांगो डैम से प्रभावित विस्थापितों की मांगों का समर्थन करते हुए, मत्स्य पालन और मछली पकड़ने का अधिकार प्रभावितों को देने की मांग की. रैली में बड़ी संख्या में बांगो बांध से प्रभावित आदिवासी मछुआरा समाज शामिल हुए.



मछुआरों का हो रहा है शोषण:मछुआरा संघर्ष समिति

मछुआरा संघर्ष समिति के संयोजक फिरतू बिझवार और कृष्णा कुमार ने कहा, छत्तीसगढ़ मत्स्य नीति 2022 के तहत जलाशयों को ठेका प्रणाली पर देने से विस्थापित आदिवासी और पारंपरिक मछुआरा समुदायों का शोषण हो रहा है. जिन समुदायों की जमीन, जंगल और गांव बांगो बांध के कारण डूब चुके हैं. उन्हीं को आज अपने ही जलाशय में ठेकेदारों के अधीन काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

विस्थापित मछुआरे कोरबा में हुए लामबंद (ETV Bharat)



ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की अनदेखी का आरोप

मछुआरा संघर्ष समिति के संयोजक सरबोध, दीपक मंझवार, धनसाय, रविन्द्र सिदार ने बताया कि मिनी माता हसदेव जलाशय का जल क्षेत्र 2005 से पूर्व की पारंपरिक ग्राम सीमाओं के अंतर्गत आता है. इस पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFR) का वैध दावा बनता है. इसके बावजूद ग्राम सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों की अनदेखी कर ठेका दिया गया है.

मछुआरा संघर्ष समिति के ज्ञापन में हाल के दिनों में मछुआरा समुदाय के साथ हुई धमकी, अवैध वसूली और मछली जाल की जब्ती जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए जान-माल की सुरक्षा की मांग भी की गई. संगठनों की ओर से स्पष्ट किया गया कि वे ठेका व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते और किसी भी स्थिति में ठेकेदार के लिए कार्य नहीं करेंगे.

विस्थापित मछुआरे कोरबा में हुए लामबंद (ETV Bharat)


पूर्व विधायक भी पहुंचे ग्रामीणों के साथ

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और सूरजपुर के पूर्व विधायक भानू प्रताप सिंह ने मछुआरों के आंदोलन का समर्थन किया और रैली में शामिल हुए. उन्होंने भी प्रशासन से मांग की है कि ठेका व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जाए, ग्राम सभाओं के अधिकारों को मान्यता दी जाए, रॉयल्टी आधारित सामुदायिक मत्स्य व्यवस्था लागू की जाए और मछुआरा समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

मुआवजा और पुनर्वास देने में सरकार पर गंभीर आरोप

छत्तीसगढ़ किसान सभा के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रशांत झा ने कहा, 1980 के दशक में हसदेव नदी पर बांगो बांध का निर्माण किया गया. जिसमें 58 आदिवासी बाहुल्य गांव पूर्णतः डूब गए. उसके बाद विस्थापितों को मुआवजा तथा पुनर्वास देने में सरकार की गंभीर विसंगतियां सामने आई. तत्कालीन कलेक्टर ने विस्थापितों को भरोसा दिया था कि डूब क्षेत्र में सभी विस्थापित परिवार मछली पालन कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे. इस क्षेत्र में कई मछुआरा सहकारी समितियों का गठन भी किया गया. गठन के बाद विस्थापित परिवार ने रॉयल्टी के आधार पर 4-5 साल तक मत्स्य पालन किया, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बांगो बांध को ठेके पर देने का निर्णय लिया है. जिससे सीधे तौर पर मछली पालन हेतु बांध पर नियंत्रण निजी ठेकेदारों के पास चला गया और स्थानीय विस्थापित आदिवासी अपने ही जमीन और जल पर निजी ठेकेदारों के द्वारा मजदूर बना दिए गए.

KORBA
MINIMATA HASDEO
BANGO RESERVOIR
मछुआरा संघर्ष समिति
