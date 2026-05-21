धमतरी में दूषित पानी की सप्लाई से भड़के वार्डवासी, कांग्रेस पार्षदों के साथ किया मटकी फोड़ प्रदर्शन, बोले- लोग हो रहे बीमार
कांग्रेस पार्षदों और वार्डवासियों ने धमतरी नगर निगम का किया घेराव, एक सप्ताह से डाक बंगला वार्ड में गंदा पानी आने से भड़के वार्डवासी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 21, 2026 at 6:10 PM IST
धमतरी. नगर निगम में खराब पानी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया. डाक बंगला वार्ड में पिछले एक सप्ताह से दूषित और बदबूदार पानी की सप्लाई को लेकर गुरुवार को वार्डवासियों का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में वार्डवासी कांग्रेसी पार्षदों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया. हालांकि मेयर का कहना है कि पाइपलाइन विस्तार कार्य के चलते कुछ दिन पानी खराब हो सकता है.
गंदा पानी मटकी में लाकर किया प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मटकी में गंदा पानी लेकर विरोध जताया. निगम कार्यालय के सामने मटकी फोड़कर अपना आक्रोश व्यक्त किया. प्रदर्शन कर रहे वार्डवासियों का आरोप था कि पिछले कई दिनों से उनके घरों में बदबूदार और दूषित पानी की सप्लाई हो रही है. गंदे पानी के कारण वार्ड में चार से पांच लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है.
बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके कारण मजबूर होकर सड़क पर उतर रहे हैं. हमारे घर के लोग खराब पानी के कारण बीमार हो गए हैं- सुशीला देवांगन, वार्डवासी
पुलिस से भी हुई झूमाझटकी
प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी गरमा गया. वार्डवासी और कांग्रेसी पार्षद नगर निगम कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद कोतवाली पुलिस की टीम ने उन्हें रोक दिया. इस दौरान निगम कार्यालय के बाहर काफी देर तक नारेबाजी होती रही और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई गई.
मेरे वार्ड के लोग खराब पानी पीने से बीमार पड़ रहे हैं और मेयर, अधिकारी सब अपने में मस्त हैं. हमें साफ पानी जल्द मिलना चाहिए- सुमन मेश्राम, कांग्रेसी पार्षद
मेयर का जवाब, सुधारने का काम जारी
मामले में नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने कहा कि शहर में पाइपलाइन विस्तार का काम चल रहा है. नई पाइपलाइन को जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान शुरुआती तीन-चार दिनों तक पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों से कुछ स्थानों पर गंदा पानी आने की शिकायत मिली थी, जिसे सुधारने का काम किया जा रहा है.
ये पहले भी बताया गया था कि जहां पाइपलाइन नया लगा है वहां कुछ दिन गंदा पानी आ सकता है, कांग्रेस पार्षद सिर्फ राजनीति कर रहे हैं- रामू रोहरा, महापौर
कांग्रेस को हो रही परेशानी- मेयर
महापौर ने कांग्रेस पार्षदों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ये लोग सिर्फ घोषणाओं को लेकर विरोध करते थे और अब जब विकास कार्य शुरू हो गया है तो इन्हें परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि यदि वार्डवासियों को कोई समस्या थी तो वे सीधे उनसे मिल सकते थे. इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं थी. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक सप्ताह से पानी की समस्या बनी हुई थी तो संबंधित वार्ड की पार्षद आखिर कहां थीं.
नगर निगम प्रशासन ने जल्द ही पानी की समस्या दूर करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन वार्डवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा.