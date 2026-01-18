महिलाओं ने नीतीश के मंत्री को घेरा, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग
पटना में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान मंत्री संतोष सुमन को महिलाओं ने सड़क पर घेर लिया. पढ़ें पूरी खबर..
Published : January 18, 2026 at 5:31 PM IST
पटना: बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. रविवार को दानापुर नहर पर वर्षों से बसे मांझी समाज के लोगों के घर को भी आज तोड़ा गया है, जिसका लोगों ने जोरदार विरोध किया. पटना की सड़कों पर उतरकर महिलाओं और पुरुषों ने रोष जताया. इस दौरान महिलाओं ने इसी समाज से आने वाले नीतीश सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन की गाड़ी को रोक दिया.
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमलोग सालों से बेली रोड नहर पर घर बनाकर रह रहे थे लेकिन प्रशासन ने अचानक हमारे आशियाने को उजाड़ दिया. अब हम लोग कहां जाएंगे. बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए नीतीश सरकार ने हमारे घर को तोड़कर हमें बेघर कर दिया. सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.
"50-60 साठ साल से हमलोग बेली रोड नहर पर घर बनाकर रह रहे हैं. बिना कुछ बताए प्रशासन ने हमारे घर को तोड़ दिया है. हम लोग गरीब आदमी हैं. ठंड में छोटे-छोटे बच्चे को लेकर कहां जाएं. ये नीतीश सरकार गलत कर रही है. हम लोग मांझी समाज से आते है. मंत्री जी भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं."- सुजाता देवी, प्रदर्शनकारी
मंत्री के खिलाफ भी नाराजगी: मंत्री संतोष सुमन मांझी के सामने ही लोगों ने 'मांझी मुर्दाबाद' के नारे तक लगाए. इनका कहना है कि न तो गरीबों की सरकार बताने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी सुन रहे हैं और न ही हमारे समाज से आने वाले मंत्री संतोष सुमन मदद कर रहे हैं.
"हमारा घर नहीं टूटे, इसका व्यवस्था किया जाय. सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है. हमारे मांझी समाज के नेता क्यों नहीं बोल रहे है, क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? कहां जाएंगे हमलोग, सरकार को समझना चाहिए."- मालती देवी, प्रदर्शनकारी
क्या बोले मंत्री?: वहीं, भीड़ से घिरे मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि उनको मामले की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि जब तक पूरी बात पता नहीं होगी, वह कुछ नहीं बोल सकते हैं. जहां तक वैकल्पिक व्यवस्था की बात है तो हमारी सरकार गरीबों की है. किसी के साथ अन्याय नहीं होगा.
"हमको मामला का पता नहीं है. वैसे भी कोर्ट का आदेश है कि बिना जगह जमीन दिए किसी भी बसाए घर को नहीं तोड़ सकता है. अब यह मामला क्या है, हम देखेंगे. उसके बाद ही कुछ करेंगे या आश्वासन देंगे."- संतोष सुमन, मंत्री सह अध्यक्ष, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा
कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे मंत्री: हालांकि काफी देर बात स्थानीय प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर मंत्री को भीड़ से बाहर निकाला. मंत्री संतोष सुमन किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उसी सड़क से गुज रहे थे, तभी रास्ते में ही बड़ी संख्या में माझी समाज की महिलाओं और पुरुषों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया.
