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अस्पताल सीज करने पहुंचा प्रशासन के साथ प्रबंधन की तीखी बहस, विरोध के बाद बैकफुट पर आया अमला

उपजिलाधिकारी गैरसैंण और संयुक्त सचिव क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अबरार अहमद के आदेश पर सीज करने तहसीलदार गैरसैंण समेत पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर पंचायत प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान तहसीलदार गैरसैंण द्वारा अस्पताल को सीज करने के लिए प्राधिकरण का आदेश दिखाते हुए अस्पताल के प्रभारी डॉ. मुदित सिंह से वार्ता की गई. इस दौरान काफी गहमागहमी देखने को मिली, जहां एक और अस्पताल प्रशासन सील करने के आदेश को गलत बता रहा था तो वहीं तहसील प्रशासन नियमों का हवाला दे रहा था.

प्रशासन और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का कहना था कि, अस्पताल का संचालन आवासीय भवन पर किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध है. वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इसे गलत बताते हुए कहा कि, उनके द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैंण के आदेश के विरुद्ध 3 अक्टूबर को गढ़वाल कमिश्नर से अपील की गई है, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के लिए आगामी 14 अक्टूबर की तिथि नियत की गई है. वहीं, तहसीलदार द्वारा कहा गया कि, कमिश्नर द्वारा रोकने के आदेश नहीं दिए गए हैं. जिस पर दोनों पक्षों में इस दौरान जमकर बहसबाजी भी हुई.