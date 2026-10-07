अस्पताल सीज करने पहुंचा प्रशासन के साथ प्रबंधन की तीखी बहस, विरोध के बाद बैकफुट पर आया अमला
गैरसैंण में अस्पताल को सील करने की प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ विरोध किया गया. जिसके बाद टीम को बैरंग लौटना पड़ा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2026 at 8:18 PM IST
गैरसैंण: चमोली के गैरसैंण के ग्वाड़ तल्ला में स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल को सीज करने तहसीलदार, पुलिस बल, स्वास्थ्य विभाग और नगर पंचायत प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान अस्पताल प्रशासन और तहसील प्रशासन के बीच जमकर गहमागहमी हुई. अस्पताल प्रशासन ने सील के आदेश को गलत बताया. जबकि तहसील प्रशासन ने नियमों का हवाला दिया.
उपजिलाधिकारी गैरसैंण और संयुक्त सचिव क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अबरार अहमद के आदेश पर सीज करने तहसीलदार गैरसैंण समेत पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर पंचायत प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान तहसीलदार गैरसैंण द्वारा अस्पताल को सीज करने के लिए प्राधिकरण का आदेश दिखाते हुए अस्पताल के प्रभारी डॉ. मुदित सिंह से वार्ता की गई. इस दौरान काफी गहमागहमी देखने को मिली, जहां एक और अस्पताल प्रशासन सील करने के आदेश को गलत बता रहा था तो वहीं तहसील प्रशासन नियमों का हवाला दे रहा था.
प्रशासन और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का कहना था कि, अस्पताल का संचालन आवासीय भवन पर किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध है. वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इसे गलत बताते हुए कहा कि, उनके द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैंण के आदेश के विरुद्ध 3 अक्टूबर को गढ़वाल कमिश्नर से अपील की गई है, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के लिए आगामी 14 अक्टूबर की तिथि नियत की गई है. वहीं, तहसीलदार द्वारा कहा गया कि, कमिश्नर द्वारा रोकने के आदेश नहीं दिए गए हैं. जिस पर दोनों पक्षों में इस दौरान जमकर बहसबाजी भी हुई.
इस दौरान डॉ. मुदित द्वारा कहा गया कि, सीज की कार्रवाई करने वाले प्रशासन के लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा. इस पर तहसीलदार द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैंण को अवगत कराया गया. एसडीएम गैरसैंण के आदेश पर तहसीलदार द्वारा विधिक राय मौखिक रूप से ADGC (सिविल/राजस्व) गैरसैंण से ली. जिसके बाद एडीजीसी ने 14 अक्टूबर तक अस्पताल को सीज न करने के लिए कहा. जिस पर प्रशासन की टीम को बैरंग लौटना पड़ा.
ये अस्पताल लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है. लेकिन सरकार और प्रशासन इसे बंद कराने पर आमदा है. हम लोग चोथान पट्टी, पौड़ी गढ़वाल से यहां पहुंचे हैं और अगर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अगली बार हम लोग सैकड़ों की संख्या में गैरसैंण पहुंचेंगे.
-चरनजीत सिंह, ग्राम प्रधान डड़ोली मल्ली-
जो तानाशाही प्रशासन द्वारा की जा रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अभी हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं. यदि अस्पताल पर कार्रवाई की जाती है तो आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा. कंपाउंडिंग के आदेश दिए जाने चाहिए थे, लेकिन एसडीएम ने अस्पताल को सीज करने के आदेश दिए, जो सरासर गलत है.
-आशीष नेगी, केंद्रीय अध्यक्ष, यूकेडी युवा प्रकोष्ठ-
मामले में अस्पताल प्रबंधन द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैंण के अस्पताल को सीज करने के आदेश के खिलाफ गढ़वाल कमिश्नर के यहां अपील की गई है. जिसे प्रशासन द्वारा विधिक राय के लिए भेजा गया है. विधिक राय आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
-हरीश चंद्र पांडे, तहसीलदार गैरसैंण-
वहीं, इस मामले को लेकर एसडीएम गैरसैंण अबरार अहमद से जानकारी लेने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया.
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