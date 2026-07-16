ETV Bharat / state

डूंगरपुर: गणित शिक्षक का तबादला रोकने के लिए नवलश्याम विद्यालय में तालेबंदी व चक्का जाम

प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों अश्विन मनात, आशा खराड़ी और ग्रामीणों का कहना था कि स्कूल पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है. हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान विषयों के पद लंबे समय से रिक्त हैं. ऐसे में हाल ही में गणित विषय के शिक्षक का तबादला होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. विशेष रूप से कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने परीक्षा की तैयारी प्रभावित होने की आशंका जताते हुए गणित शिक्षक का तबादला तत्काल निरस्त करने की मांग की.

डूंगरपुर: जिले के नवलश्याम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को विद्यार्थियों और अभिभावकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने संचिया-नवलश्याम मार्ग पर चक्का जाम भी किया, जिससे कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा. सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त कराया गया.

पढ़ें: शिक्षकों की कमी को लेकर धरना-प्रदर्शन, सिरोड़ी स्कूल में फूटा आक्रोश, तीन घंटे तक विद्यालय पर जड़ा ताला

शिक्षक पर दुर्व्यवहार का आरोप: प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने स्कूल के एक अन्य शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए. छात्राओं का कहना था कि संबंधित शिक्षक उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तथा अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं. छात्राओं और अभिभावकों ने ऐसे शिक्षक के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की.

विद्यार्थियों को समझाते शिक्षक (ETV Bharat Dungarpur)

अधिकारियों ने की समझाइश: विद्यालय में तालेबंदी और सड़क जाम की सूचना मिलते ही मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नवीन चंद मीणा और समसा के एडीपीसी रणछोड़ लाल डामोर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और यदि शिक्षक दोषी पाए जाते हैं तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि गणित शिक्षक के स्थानांतरण से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी तथा शीघ्र ही वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी.अधिकारियों के आश्वासन के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों ने अपना आंदोलन समाप्त कर स्कूल का ताला खोल दिया. इसके बाद विद्यालय में स्थिति सामान्य हो गई और मार्ग पर यातायात भी सुचारु रूप से बहाल हो गया.