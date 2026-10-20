ETV Bharat / state

युवक को बुलाकर गंगा किनारे ले गए, फिर गोली मार दी... मौत के बाद बवाल

पटना में हत्या के बाद बवाल ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पटना में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को बुलाकर गंगा किनारे ले गए, फिर गोली मार दी. दो महीने बाद आज इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई. इस वजह से गुस्साए ग्रामीणों ने एनएच-31 को जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. घटना बाढ़ थाना क्षेत्र मलाही गंगा किनारे की है.

घायल युवक की मौत के बाद प्रदर्शन

मृतक की पहचान अकबरपुर गांव निवासी गणेश तिवारी के 30 वर्षीय पुत्र रोशन तिवारी के रूप में हुई है. मृतक के पिता ने बताया कि 16 अगस्त की शाम रौशन को कुछ लोग बुलाकर थाना क्षेत्र के गंगा मलाही घाट ले गए थे. जहां उसे गोली मार दिया. आज अहले सुबह पटना के निजी क्लीनिक में इलाज के क्रम में मौत हो गया है. हमलोग चाहते हैं कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.