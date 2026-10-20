युवक को बुलाकर गंगा किनारे ले गए, फिर गोली मार दी... मौत के बाद बवाल
बाढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. विरोध में लोगों ने जमकर बवाल काटा. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : October 20, 2026 at 6:02 PM IST
पटना: बिहार के पटना में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को बुलाकर गंगा किनारे ले गए, फिर गोली मार दी. दो महीने बाद आज इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई. इस वजह से गुस्साए ग्रामीणों ने एनएच-31 को जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. घटना बाढ़ थाना क्षेत्र मलाही गंगा किनारे की है.
घायल युवक की मौत के बाद प्रदर्शन
मृतक की पहचान अकबरपुर गांव निवासी गणेश तिवारी के 30 वर्षीय पुत्र रोशन तिवारी के रूप में हुई है. मृतक के पिता ने बताया कि 16 अगस्त की शाम रौशन को कुछ लोग बुलाकर थाना क्षेत्र के गंगा मलाही घाट ले गए थे. जहां उसे गोली मार दिया. आज अहले सुबह पटना के निजी क्लीनिक में इलाज के क्रम में मौत हो गया है. हमलोग चाहते हैं कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
"आज मेरे बेटे की मौत हो गई. उसको दो महीने पहले गोली मारी गई थी. एफआईआर किए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए हमलोग प्रदर्शन कर रहे हैं."- गणेश तिवारी, मृतक के पिता
परिजनों ने काटा बवाल
मृतक के पिता का आराेप है कि घटना के दो महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. जिस वजह से हमलोगों को सड़क जाम करना पड़ रहा है. फिलहाल जाम की सूचना मिलते ही बाढ़ एसडीपीओ रामकृष्ण घटनास्थल पर पहुंच पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी और शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया.
एसडीपीओ ने दिलाया भरोसा
वहीं, पटना जिले के बाढ़ अनुमंडलीय एसडीपीओ राम कृष्ण ने बताया कि 16 अगस्त को गोली लगने से जख्मी युवक को बाढ़ ट्रॉमा सेंटर से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पटना रेफर कर दिया गया था, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना में संलिप्त दो लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.
"घायल युवक की इलाज के क्रम में मौत हो गई है. फिलहाल मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है."- रामकृष्ण, एसडीपीओ, बाढ़
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