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कानपुर व्यापारी हत्याकांड: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की खौफनाक वजह आई सामने, चौराहे पर शव रख परिजनों ने किया हंगामा

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि व्यापारी की मौत सिर में गंभीर चोट से नहीं, बल्कि गोली लगने से हुई थी.

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कानपुर व्यापारी हत्याकांड: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की खौफनाक वजह आई सामने (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 6:29 PM IST

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कानपुर: कानपुर में फीलखाना थाना क्षेत्र के होजरी व्यापारी विजय चौरसिया की सनसनीखेज हत्या के मामले में नया मोड़ आया है. शनिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में यह साफ हो गया है कि व्यापारी की मौत सिर में गंभीर चोट से नहीं, बल्कि गोली लगने से हुई थी. वहीं, घटना से आक्रोशित परिजनों ने शनिवार को बड़े चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

कानपुर व्यापारी हत्याकांड: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की खौफनाक वजह आई सामने (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, शुक्रवार शाम को हुई इस वारदात के बाद शुरुआती कयास लगाए जा रहे थे कि विजय पर किसी धारदार हथियार या ईंट से हमला किया गया है, लेकिन शनिवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस ने पुष्टि की है कि गोली मारकर हत्या की गई थी. अपर पुलिस उपायुक्त शिवा सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगना पाया गया है. आरोपी विशाल ने विजय की गोली मारकर हत्या की है.

चौराहे पर हंगामा और प्रदर्शन

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब परिजन शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, उसी दौरान आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने बड़े चौराहे पर शव सड़क पर रख दिया. इससे इलाके में जाम की स्थिति बन गई. परिजनों की मांग थी कि नामजद आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विशाल बाबा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो.

पुलिस का आश्वासन और आगे की कार्रवाई

हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे परिजनों को समझाया और आश्वासन दिया कि पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने को राजी हुए.

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