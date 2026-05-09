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कानपुर व्यापारी हत्याकांड: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की खौफनाक वजह आई सामने, चौराहे पर शव रख परिजनों ने किया हंगामा

कानपुर व्यापारी हत्याकांड: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की खौफनाक वजह आई सामने ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर में फीलखाना थाना क्षेत्र के होजरी व्यापारी विजय चौरसिया की सनसनीखेज हत्या के मामले में नया मोड़ आया है. शनिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में यह साफ हो गया है कि व्यापारी की मौत सिर में गंभीर चोट से नहीं, बल्कि गोली लगने से हुई थी. वहीं, घटना से आक्रोशित परिजनों ने शनिवार को बड़े चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. कानपुर व्यापारी हत्याकांड: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की खौफनाक वजह आई सामने (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, शुक्रवार शाम को हुई इस वारदात के बाद शुरुआती कयास लगाए जा रहे थे कि विजय पर किसी धारदार हथियार या ईंट से हमला किया गया है, लेकिन शनिवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस ने पुष्टि की है कि गोली मारकर हत्या की गई थी. अपर पुलिस उपायुक्त शिवा सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगना पाया गया है. आरोपी विशाल ने विजय की गोली मारकर हत्या की है.

चौराहे पर हंगामा और प्रदर्शन