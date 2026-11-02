सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी सीबीआई की बहुत बड़ी सफलता, महादेव सट्टा ऐप में किसे जाता था प्रोटेक्शन मनी, होगा खुलासा- सीएम साय
महादेव बेटिंग ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को भारत लाए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है. ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 3:57 PM IST
रायपुर: महादेव सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को CBI रायपुर लेकर आई है. इसे लेकर सीएम साय ने कहा कि सीबीआई का यह प्रयास था कि महादेव एप्प के मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए और उसी क्रम में उसे यहां लाया गया है. सौरभ चंद्राकर विदेश में था. वह देश में आए इसके लिए प्रयास पहले से चल रहा था.
महादेव बेटिंग ऐप को लेकर होगा खुलासा
मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव सट्टा ऐप्प में जो जानकारी है. उसे लेकर अब खुलासा हो सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काले कारोबार से किन लोगों को प्रोटेक्शन मनी जाता था. किन लोगों को पैसा जाता था. अब इन सब बातों का खुलासा हो सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ चंद्राकर विदेश में था उसे अब यहां लाया गया है. जो बहुत बड़ी सफलता है और इस मामले में अब तेजी से खुलासा भी होगा. यह एक बहुत बड़ी सफलता है इसके लिए मैं जांच एजेंसियों को धन्यवाद करता हूं.
CBI लगातार कोशिश कर रही थी कि महादेव बेटिंग ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को विदेश से भारत वापस लाया जाए, ताकि उससे इस मामले से जुड़ी जानकारी मिल सके. उससे पूछताछ करने पर पता चलेगा कि कौन-कौन लोग 'प्रोटेक्शन मनी' ले रहे थे- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
दिल्ली दौरे से पहले सीएम साय का बयान
सीएम साय दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी. हम दिल्ली जा रहे हैं और भारत मंडपम में जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें देश और विदेश के तमाम लोग शामिल हो रहे हैं. उन लोगों से मुलाकात होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ाया जाए ताकि आने वाले समय में संभावनाएं और बढ़े.
छत्तीसगढ़ में ग्रीन एनर्जी को लेकर संभावना
दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रीन एनर्जी के लिए एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया है. जिसमें देश-विदेश के विशेषज्ञ और निवेशक सबसे मुलाकात होगी. देश के प्रधानमंत्री रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को लेकर काफी प्रयास कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी इसकी काफी आवश्यकता है और इसकी संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है. इस समिट में छत्तीगढ़ में होने वाले निवेश को लेकर जानकारी मिल सकेगी.