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सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी सीबीआई की बहुत बड़ी सफलता, महादेव सट्टा ऐप में किसे जाता था प्रोटेक्शन मनी, होगा खुलासा- सीएम साय

महादेव सट्टा एप पर सीएम साय का बयान ( ETV BHARAT )

रायपुर: महादेव सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को CBI रायपुर लेकर आई है. इसे लेकर सीएम साय ने कहा कि सीबीआई का यह प्रयास था कि महादेव एप्प के मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए और उसी क्रम में उसे यहां लाया गया है. सौरभ चंद्राकर विदेश में था. वह देश में आए इसके लिए प्रयास पहले से चल रहा था.

महादेव बेटिंग ऐप को लेकर होगा खुलासा मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव सट्टा ऐप्प में जो जानकारी है. उसे लेकर अब खुलासा हो सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काले कारोबार से किन लोगों को प्रोटेक्शन मनी जाता था. किन लोगों को पैसा जाता था. अब इन सब बातों का खुलासा हो सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ चंद्राकर विदेश में था उसे अब यहां लाया गया है. जो बहुत बड़ी सफलता है और इस मामले में अब तेजी से खुलासा भी होगा. यह एक बहुत बड़ी सफलता है इसके लिए मैं जांच एजेंसियों को धन्यवाद करता हूं.