गर्मियों में मधुमक्खीपालक इन बातों का रखें ध्यान, शहद से होगी बंपर कमाई, जानें क्या कहते हैं कृषि वैज्ञानिक
लू और अधिक तापमान से आम इंसान ही नहीं मधुमक्खियों के सामने भी जीवन का संकट होता है. जल, छाया और सही देखभाल जरूरी है.
Published : May 20, 2026 at 1:30 PM IST
हिसार: देश-भर में भीषण गर्मी से सिर्फ आमजन ही नहीं पशु-पक्षी के साथ-साथ सभी छोटे-बड़े जीव भी परेशान हैं. इन्हीं में से एक मधुमक्खियां भी हैं, खासकर जिनको मधुमक्खी पालक अपनी सुविधा के अनुसार बगीचे या फार्मों में पालते हैं. इन मधुमक्खियों से शहद निकालकर अपना जीवन-यापन करते हैं. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने भीषण गर्मी में मधुमक्खियों की सुरक्षा और शहद की उत्पादकता को बनाये रखने के लिए कई सुझाव दिए हैं.
गर्मी में फूलों में मकरंद और पानी की होती है कमी: कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने कहा कि "मधुमक्खी पालकों को सलाह दी है कि मई-जून के दौरान पड़ने वाली गर्मी और लू मधुमक्खी कॉलोनियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. उत्तर भारत में तापमान कई बार 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे मधुमक्खियों की कार्यक्षमता, शहद उत्पादन और कॉलोनियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है. गर्मी के मौसम में फूलों में मकरंद और पानी की कमी होने लगती है. ऐसे में यदि मधुमक्खी कॉलोनियों की उचित देखभाल न की जाए तो कॉलोनियां कमजोर हो जाती हैं और शहद उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है."
तापमान नियंत्रण से शहद उत्पादन में होती है वृद्धि: उन्होंने कहा कि इस मौसम में छत्तों के अंदर का तापमान नियंत्रित रखना होता है, ताकि मधुमक्खियां अपनी ऊर्जा ठंडक बनाए रखने के बजाय पराग और मकरंद संग्रह में लगा सकें. पर्याप्त पानी, छाया, वायु संचार और स्थान उपलब्ध कराने से कॉलोनियों स्वस्थ रहती हैं और शहद उत्पादन में भी वृद्धि होती है.
मधुमक्खियों को लू और अधिक तापमान से बचने के लिए निम्न उपाय अपनाए :-
छत्तों में पर्याप्त स्थान और वायु संचार जरूरी: कुलपति प्रो. काम्बोज ने बताया कि "मधुमक्खी पालन स्थल के पास स्वच्छ एवं ताजा पानी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए. बहता पानी सबसे उपयुक्त माना जाता है, जबकि ट्यूबवेल या पंपिंग सेट के सीमेंट टैंक भी पानी के अच्छे स्रोत हो सकते हैं. मौनगृह (Beehive)/ छत्तों के स्टैंड के नीचे पानी से भरे मिट्टी के कटोरे रखने से भी मधुमक्खियों को लाभ मिलता है और काली चींटियों का प्रकोप भी कम होता है. गंदे या रुके हुए पानी से रोग फैलने की संभावना रहती है, इसलिए हमेशा साफ पानी ही उपलब्ध कराया जाए. छत्तों में भीड़ भाड़ की स्थिति नहीं बननी चाहिए. पर्याप्त फ्रेम उपलब्ध कराने और भीगे हुए बोरे की पल्लियां रखने से छत्तों का तापमान नियंत्रित रखने में मदद मिलती है. हालांकि वर्षा ऋतु में यह व्यवस्था बंद कर देनी चाहिए ताकि नमी न बढ़े."
मौनगृह के आसपास साफ-सफाई रखेंः गर्मी के मौसम में उचित वायु संचार भी बेहद जरूरी है. इसके लिए मौनगृह के प्रवेश द्वार को खुला रखना, चैम्बर के बीच लकड़ी के छोटे टुकड़े लगाना और सुपर में थोड़ी जगह छोड़ना उपयोगी उपाय हैं. साथ ही मौनगृह के आसपास की घास-फूस और सूखा कचरा साफ रखना चाहिए ताकि हवा का प्रवाह बना रहे और आग लगने का खतरा कम हो.
पेड़ों के नीचे कॉलोनियां रखना सबसे बेहतर: कीट विज्ञान विभाग की अध्यक्ष डॉ. सुनीता यादव ने बताया कि "गर्मियों की शुरुआत में ही कॉलोनियों को छायादार स्थानों पर स्थानांतरित कर देना चाहिए. पेड़ों के नीचे कॉलोनियां रखना सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि पेड़ों की पत्तियां गर्म सूर्य किरणों को रोककर ठंडक प्रदान करती हैं. यदि प्राकृतिक छाया उपलब्ध न हो तो फूस, टाट या अस्थायी शेड बनाकर भी छाया की व्यवस्था की जा सकती है. मधुमक्खी पालक अपने स्थाई एपियरी क्षेत्र में शहतूत जैसे पेड़ भी लगा सकते हैं, जो छाया के साथ-साथ मकरंद भी उपलब्ध कराते हैं."
स्वच्छ और ताजे पानी की व्यवस्था करें: कीट विज्ञान विभाग के असिस्टेंट साइंटिस्ट डॉ. मनोज कुमार जाट ने कहा कि "मधुमक्खियां पानी का उपयोग शहद को पतला करने, बच्चों (बरूड) को भोजन देने और छत्ते का तापमान लगभग 34-35° सेल्सियस बनाए रखने के लिए करती हैं. मधुमक्खी पालन स्थल (मौनालय) के पास स्वच्छ पानी अवश्य उपलब्ध कराएं. बहता पानी सबसे अच्छा रहता है, लेकिन वैकल्पिक रूप से ट्यूबवेल अथवा पम्पिंग सेटों के लिए बनाए गए सीमेंटेड पानी के टैंक भी ताजे पानी के अच्छे स्रोत के रूप में कार्य करते हैं."
गंदा या रुका हुआ पानी रोग फैलाने का कारण बन सकता है: मौनगृह स्टैंड के पैरों के नीचे रखे पानी से भरे मिट्टी के कटोरे भी पानी का अच्छा स्रोत होते हैं, परन्तु इनमें पानी बार-बार भरना आवश्यक होता है. ये कटोरे काली चींटियों को कालोनी से दूर रखने में भी सहायक होते हैं. यदि पानी की उपलब्धता मौनालय से दूर हो तो मिट्टी के घड़े की तली में छोटा छेद करके कपड़े या रस्सी की सहायता से टपकता पानी उपलब्ध कराया जा सकता है. गंदा या रुका हुआ पानी रोग फैलाने का कारण बन सकता है, इसलिए हमेशा साफ पानी ही दें.
छाया की उचित व्यवस्था: ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में ही कालोनियों को छायादार स्थानों पर स्थानांतरित कर देना चाहिए. पेड़ों के नीचे कॉलोनियों को रखना सबसे उपयुक्त व्यवस्था मानी जाती है क्योंकि पेड़ों की पत्तियां सूर्य की गर्म लाल किरणों को अवशोषित करके ठंडी छाया प्रदान करती हैं. यदि प्राकृतिक छाया उपलब्ध न हो तो फूस, टाट और अन्य अस्थायी शेड बनाकर व्यवस्था करनी चाहिए. मधुमक्खी पालक अपनी एपियरी में ऐसे पेड़ (शहतूत आदि) भी लगा सकते हैं जो छाया देने के साथ-साथ मकरन्द (नैक्टर) भी प्रदान करते हैं.
मौनगृह में पर्याप्त स्थान दें: मौनगृह में पर्याप्त छत्ते उपलब्ध कराएं जाने चाहिए ताकि मौनगृह में भीड़ की स्थिति न बने. मौनगृह में फेमों की उपरी फट्टियों के ऊपर एवं भीतरी ढक्कन के नीचे दिन में 2-3 बार बोरी की पल्ली पानी में भिगोकर दें. इससे मधुमक्खियों को अपने वंश का तापमान उचित रखने में बड़ी मदद मिलती है. पानी भी मौनगृह में ही मिल जाता है. ध्यान रहे वर्षा ऋतु में भीगी पल्ली देना बंद कर दें अन्यथा भोजनगृह में नमी बढ़ सकती है.
वायु संचार की व्यवस्था: ग्रीष्म काल में बड़ी संख्या में वयस्क मधुमक्खियों के श्वसन को संतुलित रखने हेतु कॉलोनी में उचित वायु संचार अत्यंत आवश्यक है. छत्ते के प्रवेश द्वार को पुरा खुला रखना और तलपट्टे व चैम्बर के बीच लकड़ी के 2-3 छोटे-छोटे टुकड़े लगाना वायु संचार प्रदान करने के सामान्य उपाय हैं. ध्यान रहे कि लकड़ी के टुकड़े लगाने से चैम्बर व तलपट्टे के बीच इतनी जगह न बने कि उसमें से मधुमक्खियों अन्दर बाहर होने लगे. सुपर को इस प्रकार थोड़ा खिसका कर रखा जा सकता है कि दो कक्षों के बीच एक संकीर्ण दरार बन जाए जिससे मधुमक्खियां बाहर न निकल सकें, परंतु वायु संचार बना रहे. सुपर में 10 की बजाय 9 फ्रेमों का उपयोग भी वायु संचार सुधारता है. छत्तों के आसपास की घास, झाड़ियां एवं सूखा कचरा साफ रखें ताकि हवा का प्रवाह अच्छा रहे, आग लगने का खतरा कम होय
अनावश्यक वंशों का निरीक्षण न करें: मधुमक्खी वंशों का निरीक्षण सुबह-सुबह (10 बजे से पहले) या देर शाम ठंडे वातावरण में करें. ये कार्य जल्दी से (कम से कम समय) में करें. अनावश्यक वंशों का निरीक्षण न करें. वंशों में भोजन की कमी हो तो कृत्रिम भोजन (चीनी और पानी 1:1 अनुपात में) की व्यवस्था करें. मधुमक्खी पालक यदि समय पर उपरोक्त प्रबंधन अपनाएं तो गर्मी के दुष्प्रभाव से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.