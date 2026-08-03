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सावधान! बारिश के मौसम में बच्चों को शिकार बना रही हैं ये 5 बीमारियां, डेंगू-डायरिया बड़ी चुनौती, जानिए बचाव

अस्पतालों में मानसून के कारण डेंगू, डायरिया और वायरल पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ी है. पढ़िए आदित्य आत्रेय की स्पेशल रिपोर्ट.

अस्पतालों में मानसून के कारण डेंगू
मॉनसून में बढ़ा बीमारियों का खतरा (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 4:20 PM IST

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जयपुर: बरसात के मौसम में थोड़ी सी भी लापरवाही बच्चों के लिए गंभीर बीमारी का कारण और जानलेवा तक साबित हो सकती है. यह चेतावनी जयपुर के जेके लोन अस्पताल के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियांशु माथुर ने दी है. मानसून के दस्तक देते ही हवा में बढ़ी नमी और दूषित पानी के कारण बैक्टीरिया-वायरस तेजी से सक्रिय हो गए हैं, जिससे बच्चों में पारस्परिक संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ गया है.

बच्चों पर बढ़ा बीमारियों का खतरा: मानसून की दस्तक जहां चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत लेकर आई है, वहीं इसने बच्चों के स्वास्थ्य के सामने एक बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी है. बारिश के इस मौसम में गुलाबी नगरी के अस्पतालों, विशेषकर जेके लोन अस्पताल में मौसमी बीमारियों से पीड़ित बच्चों की कतारें लगातार लंबी हो रही हैं. वर्तमान में वायरल फीवर, टाइफाइड, हेपेटाइटिस-ए, डेंगू और विशेष रूप से डायरिया (दस्त रोग) के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में आए इस बदलाव और लापरवाही के कारण अस्पतालों के ओपीडी और आईपीडी वार्ड बीमार बच्चे बढ़ रहे हैं.

बारिश के मौसम में बच्चों में बढ़ी बीमारियां (ETV Bharat Jaipur)

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संक्रमण फैलने के मुख्य कारण: जयपुर के जेके लोन अस्पताल के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियांशु माथुर का कहना है कि इस मौसम में बीमारियों के तेजी से फैलने के पीछे वातावरण में बढ़ी नमी और स्वच्छता की कमी सबसे मुख्य कारण हैं. उनका कहना है कि बारिश के दिनों में दूषित पानी और संक्रमित भोजन के कारण बैक्टीरिया व वायरस तेजी से पनपते हैं, चूंकि छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) वयस्कों के मुकाबले काफी कमजोर होती है, इसलिए वे इन सूक्ष्मजीवों के हमले की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं. इसके अलावा, जब बच्चे स्कूल या खेल के मैदान में एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो यह संक्रमण एक बच्चे से दूसरे बच्चे में बहुत तेजी से फैलता है, जिससे सामूहिक रूप से बीमार होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

MONSOON DISEASES IN KIDS
ये लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं (ETV Bharat GFX)

डेंगू और डायरिया हैं सबसे गंभीर: मौसमी बीमारियों की इस पूरी सूची में डेंगू और डायरिया को सबसे अधिक गंभीर और जानलेवा माना गया है. डॉ. माथुर ने चेतावनी दी है कि इन दोनों बीमारियों में जरा सी भी देरी बच्चे की स्थिति को नाजुक बना सकती है. लगातार उल्टी और दस्त होने के कारण बच्चों के शरीर से पानी और आवश्यक लवणों (इलेक्ट्रोलाइट्स) का तेजी से ह्रास होता है, जिसे चिकित्सा की भाषा में 'डिहाइड्रेशन' कहते हैं. यदि समय रहते शरीर में पानी की इस कमी को पूरा न किया जाए, तो बच्चा गंभीर सुस्ती का शिकार हो जाता है और उसके अंगों पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए तेज बुखार, लगातार दस्त या अत्यधिक सुस्ती जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना अनिवार्य है.

MONSOON DISEASES IN KIDS
बचाव के लिए ये करें (ETV Bharat GFX)

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देश के मुकाबले प्रदेश में हालात: यदि आंकड़ों के आईने में इस संकट को देखा जाए, तो स्थिति की गंभीरता साफ तौर पर उजागर होती है. देश भर में आज भी लगभग 4.3 प्रतिशत बच्चों की असमय मृत्यु दस्त अथवा उससे पैदा होने वाली शारीरिक जटिलताओं के कारण हो जाती है. हालांकि, राजस्थान के संदर्भ में हाल ही में राहत देने वाली रिपोर्ट सामने आई है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) की वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट दर्शाती है कि प्रदेश में बच्चों में डायरिया के प्रसार में कमी आई है. राजस्थान में यह दर 6.1 प्रतिशत से घटकर अब 5.8 प्रतिशत पर आ गई है, जो कि देश के राष्ट्रीय औसत 7.9 प्रतिशत से काफी बेहतर है. इसके बावजूद, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के इस दौर में आंकड़ों की राहत के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है.

मानसून के कारण डेंगू, डायरिया
अस्पताल में लगी भीड़ (ETV Bharat Jaipur)

मानसूनी चक्रव्यूह से बचाव के उपाय: डॉ. प्रियांशु माथुर ने बताया कि इस मौसम में बच्चों को सुरक्षित रखने का एकमात्र प्रभावी रास्ता केवल सतर्कता और सख्त एहतियात ही है. माता-पिता को चाहिए कि वे इस दौरान बच्चों को केवल उबला हुआ और शुद्ध पानी ही पीने के लिए दें. बाजार के खुले खाद्य पदार्थों, कटे हुए फलों और सड़क किनारे मिलने वाले दूषित खान-पान से बच्चों को पूरी तरह दूर रखें. मच्छरों से जनित रोगों से बचाव के लिए घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें और बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं. इसके साथ ही, बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता और बार-बार हाथ धोने की आदत विकसित करना इस मानसूनी चक्रव्यूह से बचने का सबसे अचूक उपाय है.

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