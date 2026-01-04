ETV Bharat / state

प्रयागराज में किराए के मकान में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने मारा छापा, 4 युवतियों और 5 युवकों को दबोचा

प्रयागराज: कीडगंज में पुलिस ने एक मकान में रविवार को छापेमारी कर बड़ी सफलता हासिल की है. देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए टीम ने मौके से 4 युवतियों और 5 युवकों को पकड़ा है. पुलिस के अनुसार दरवाजा खटखटाने पर नहीं खुला तो पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा.

पुलिस ने बताया कि कीडगंज नई बस्ती में 2 मंजिले का मकान, जिसे एग्रीमेंट पर किराए पर लगभग 3 महीने से परिवार के रहने के लिए किराए पर दिया था. पिछले कई महीनों से इस मकान में लड़के-लड़कियों का आना-जाना लगा रहता था. रात में भी कई लोग आते-जाते थे. इस पर आसपास में रहने वाले लोगों को शक हुआ.

मोहल्ले वालों ने रविवार को कीडगंज थाना पुलिस को सूचना दी. लोगों की सूचना पर प्रभारी वीरेंद्र सिंह और एसीपी राजीव यादव ने मकान पर छापा मारा तो अंदर मौजूद लड़के-लड़कियों ने दरवाजा नहीं खोला. जिसके बाद पुलिसवालों ने दरवाजा तोड़ दिया. पुलिस जब अंदर पहुंची, तो अलग-अलग कमरों में लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए. पुलिस को कमरे के अंदर आपत्तिजनक सामान भी मिला.

डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य ने बताया कि यहां पिछले 3 महीने से देह व्यापार चल रहा था. जिसमें 2 युवतियां प्रयागराज की, 1 बनारस की और 1 पश्चिम बंगाल की युवती शामिल हैं. पुरुष सारे प्रयागराज के ही हैं, कीडगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की जारी है.



