ETV Bharat / state

प्रयागराज में किराए के मकान में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने मारा छापा, 4 युवतियों और 5 युवकों को दबोचा

पुलिस जब अंदर कमरे में पहुंची, तो अलग-अलग रूम में लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए.

Photo Credit; ETV Bharat
पुलिस ने प्रयागराज में छापेमारी कर किया देह व्यापार का भंडाफोड़. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 4, 2026 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: कीडगंज में पुलिस ने एक मकान में रविवार को छापेमारी कर बड़ी सफलता हासिल की है. देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए टीम ने मौके से 4 युवतियों और 5 युवकों को पकड़ा है. पुलिस के अनुसार दरवाजा खटखटाने पर नहीं खुला तो पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा.

मनीष शांडिल्य, डीसीपी नगर (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस ने बताया कि कीडगंज नई बस्ती में 2 मंजिले का मकान, जिसे एग्रीमेंट पर किराए पर लगभग 3 महीने से परिवार के रहने के लिए किराए पर दिया था. पिछले कई महीनों से इस मकान में लड़के-लड़कियों का आना-जाना लगा रहता था. रात में भी कई लोग आते-जाते थे. इस पर आसपास में रहने वाले लोगों को शक हुआ.

मोहल्ले वालों ने रविवार को कीडगंज थाना पुलिस को सूचना दी. लोगों की सूचना पर प्रभारी वीरेंद्र सिंह और एसीपी राजीव यादव ने मकान पर छापा मारा तो अंदर मौजूद लड़के-लड़कियों ने दरवाजा नहीं खोला. जिसके बाद पुलिसवालों ने दरवाजा तोड़ दिया. पुलिस जब अंदर पहुंची, तो अलग-अलग कमरों में लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए. पुलिस को कमरे के अंदर आपत्तिजनक सामान भी मिला.

डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य ने बताया कि यहां पिछले 3 महीने से देह व्यापार चल रहा था. जिसमें 2 युवतियां प्रयागराज की, 1 बनारस की और 1 पश्चिम बंगाल की युवती शामिल हैं. पुरुष सारे प्रयागराज के ही हैं, कीडगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की जारी है.

यह भी पढ़ें: किडनैप के बाद किशोरी से गैंगरेप; देह व्यापार गैंग को बेचने की थी तैयारी, पुलिस ने गोली मारकर 2 आरोपियों को पकड़ा

TAGGED:

PROSTITUTION RENTED HOUSE PRAYAGRAJ
PROSTITUTION DIVESTMENT PRAYAGRAJ
देह व्यापार का भंडाफोड़
PROSTITUTION 4 WOMEN 5 MEN ARRESTED
PRAYAGRAJ NEWS TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.