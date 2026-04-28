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मेरठ में 'सेक्स रैकेट' का भंडाफोड़; 7 महिलाएं, 2 पुरुष गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

सीओ नवीना शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

मेरठ में 'सेक्स रैकेट' का भंडाफोड़.
मेरठ में 'सेक्स रैकेट' का भंडाफोड़. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 10:41 AM IST

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मेरठ: पुलिस ने रेलवे रोड क्षेत्र के भाटीपुरा देवपुरी इलाके में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. सीओ कैंट के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में पुलिस ने 7 महिलाओं और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार किया है. मौके से रैकेट की संचालिका शगुफ्ता, 6 अन्य पीड़ित महिलाएं और 2 ग्राहकों को पकड़ा गया है.

सीओ नवीना शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं.

जल्द ही उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

थाना रेलवे रोड क्षेत्र के भाटीपुरा देवपुरी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद अब सीधे तौर पर थाना पुलिस और LIU की कार्यप्रणाली कठघरे में है. सवाल उठ रहा है कि हाजी साहब कब्रिस्तान जैसी घनी आबादी वाले इलाके में महीनों से जिस्मफरोशी का काला कारोबार फल-फूल रहा था, लेकिन क्षेत्रीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी?

स्थानीय लोगों की मानें तो इस अनैतिक धंधे से इलाके के लोग लंबे समय से त्रस्त थे. मोहल्ले के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही. जब निवासियों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने उच्चाधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू किया, तब कहीं जाकर पुलिस को अपनी साख बचाने के लिए छापेमारी की करनी पड़ी.

आरोपी इरशाद पठान ने घर के बाहर CCTV लगा रखे थे. साधारण मकान में इतनी सुरक्षा की क्या जरूरत है? दलाल खुलेआम मोबाइल पर फोटो दिखाकर सौदेबाजी कर रहे थे. ​दबिश के दौरान मुख्य आरोपी का भागना भी संदेह के घेरे में है.

इतनी बड़ी दबिश के बावजूद मुख्य सरगना इरशाद पठान और दलाल पिछले दरवाजे से भाग निकले. चर्चा आम है कि क्या आरोपियों को पहले ही 'टिप' दे दी गई थी? ​हालांकि सीओ कैंट नवीना शुक्ला ने बाकी आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है.

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