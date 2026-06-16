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रांची के पॉश कॉलोनी में चल रहा था जिस्मफरोशी की धंधा, दो युवती सहित पांच गिरफ्तार, घर सील

रेड करने पहुंचे पुलिस ( ETV Bharat )

रांची: राजधानी रांची के पॉश इलाके हरमू में किराए के मकान में जिस्मफरोशी का धंधा चलाए जाने की सूचना मिलते ही अरगोड़ा पुलिस ने छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है. कार्रवाई में दो युवतियों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया.

रेड में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए 5

रांची एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हटिया डीएसपी नीरज कुमार के नेतृत्व में अरगोड़ा थानाध्यक्ष अनिल तिवारी, डोरंडा थानाध्यक्ष दीपिका प्रसाद, महिला मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के साथ हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित मकान पर छापा मारा गया.

हटिया डीएसपी का बयान (ETV Bharat)

रेड के दौरान दो युवतियां और तीन युवक आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए. पुलिस ने सभी पांचों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, साथ ही सेक्स रैकेट चलाने वाले मुख्य आरोपी को भी हिरासत में लिया गया.

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