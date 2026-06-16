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रांची के पॉश कॉलोनी में चल रहा था जिस्मफरोशी की धंधा, दो युवती सहित पांच गिरफ्तार, घर सील

रांची के पॉश इलाके हरमू हाउसिंग कॉलोनी में जिस्मफरोशी का धंधा चल रहा था. पुलिस ने रेड मारकर 5 को गिरफ्तार किया.

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रेड करने पहुंचे पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 16, 2026 at 3:50 PM IST

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रांची: राजधानी रांची के पॉश इलाके हरमू में किराए के मकान में जिस्मफरोशी का धंधा चलाए जाने की सूचना मिलते ही अरगोड़ा पुलिस ने छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है. कार्रवाई में दो युवतियों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया.

रेड में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए 5

रांची एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हटिया डीएसपी नीरज कुमार के नेतृत्व में अरगोड़ा थानाध्यक्ष अनिल तिवारी, डोरंडा थानाध्यक्ष दीपिका प्रसाद, महिला मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के साथ हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित मकान पर छापा मारा गया.

हटिया डीएसपी का बयान (ETV Bharat)

रेड के दौरान दो युवतियां और तीन युवक आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए. पुलिस ने सभी पांचों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, साथ ही सेक्स रैकेट चलाने वाले मुख्य आरोपी को भी हिरासत में लिया गया.

बंगाल से लाई गईं लड़कियां, पांकी निवासी मकान मालिक

हटिया डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई. मकान पांकी के रहने वाले एक व्यक्ति का है, जिसे किराए पर लेकर एक व्यक्ति बंगाल से लड़कियों को बुलाकर सेक्स रैकेट का संचालन कर रहा था.

मकान सील, आगे बढ़ रही जांच

पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद मकान को सील कर दिया है. गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस रैकेट के अन्य सदस्यों और पीड़ित लड़कियों की तस्करी के पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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