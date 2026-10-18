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हरदोई के होटल में चल रहा था देह व्यापार; पुलिस ने मारा छापा, 4 जोड़े पकड़े, केस

हरदोई में देह व्यापार पर पुलिस का एक्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

हरदोई : जिले के संडीला कस्बे स्थित होटल में देह व्यापार का मामला पुलिस ने पकड़ा है. नई तहसील के पीछे स्थित होटल में पुलिस ने छापेमारी कर काले कारोबार का भंडाफोड़ किया. होटल से पुलिस ने 4 जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा. इस मामले में होटल मालिक समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

हरदोई में देह व्यापार पर पुलिस का एक्शन (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कस्बे के होटल में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं. इस पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल होटल में छापा मारा. छापेमारी के दौरान होटल के विभिन्न कमरों से चार जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया. इसके साथ ही कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद कीं.