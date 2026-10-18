हरदोई के होटल में चल रहा था देह व्यापार; पुलिस ने मारा छापा, 4 जोड़े पकड़े, केस
पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद कीं, गुप्त सूचना पर कार्रवाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 2:03 PM IST
हरदोई : जिले के संडीला कस्बे स्थित होटल में देह व्यापार का मामला पुलिस ने पकड़ा है. नई तहसील के पीछे स्थित होटल में पुलिस ने छापेमारी कर काले कारोबार का भंडाफोड़ किया. होटल से पुलिस ने 4 जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा. इस मामले में होटल मालिक समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कस्बे के होटल में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं. इस पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल होटल में छापा मारा. छापेमारी के दौरान होटल के विभिन्न कमरों से चार जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया. इसके साथ ही कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद कीं.
जांच के दौरान एक बेहद गंभीर तथ्य यह भी सामने आया कि एक नाबालिग की उम्र छिपाकर फर्जी आईडी कार्ड के माध्यम से कमरा बुक कराया गया था. मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी संडीला श्लोक गौतम ने बताया कि 17 अक्टूबर को होटल में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है.
पुलिस ने होटल मालिक, मैनेजर और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध थाना संडीला में सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है. पुलिस अब होटल के अन्य अवैध संपर्कों और दस्तावेजों की गहराई से जांच कर रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई तेजी से अमल में लाई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, छापेमारी में 4 जोड़ों को पकड़ा गया है. होटल की आड़ में चल रहे देह व्यापार पर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है.
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